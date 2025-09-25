Fundación San José anulará título universitario de Juliana Guerrero

El abogado que representa a la Fundación de Educación Superior San José, anunció que la institución anulará el título universitario de Juliana Guerrero, luego de comprobarse que incumplió con los requisitos para obtener el diploma.

Esto se da luego de que el destituido Secretario General de la Fundación, admitiera que entregó el título a Guerrero, sin haber presentado las pruebas Saber Pro.

Noticia en desarrollo