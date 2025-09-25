Educación

Fundación San José anulará título universitario de Juliana Guerrero

La decisión se da luego de comprobar el incumplimiento de los requisitos para obtener el diploma

Juliana Guerrero, Fundación universitaria San José // Caracol Radio

Andrea Arenas

El abogado que representa a la Fundación de Educación Superior San José, anunció que la institución anulará el título universitario de Juliana Guerrero, luego de comprobarse que incumplió con los requisitos para obtener el diploma.

Esto se da luego de que el destituido Secretario General de la Fundación, admitiera que entregó el título a Guerrero, sin haber presentado las pruebas Saber Pro.

Noticia en desarrollo

