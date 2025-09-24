Miércoles 24 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Universidad del Quindío presentó oficialmente sus fiestas "Somos Familia " por los 65 años del alma mater. Foto: Cortesía Uniquindío

Armenia

La familia de la joven Ana María Luna Ramírez de 17 años de edad confirmó a través de un comunicado que su familiar que había sido reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre en Armenia, apareció sana y salva en el departamento del Huila

La familia agradeció la solidaridad en la búsqueda de su ser querido, así como el apoyo de la Fiscalía y la Policía, la joven a través de un video que envió a sus familiares y autoridades en redes sociales manifestó que está bien.

Armenia se prepara para vivir mañana jueves 25 de septiembre la segunda jornada del Día sin Carro y sin Moto, una medida que impactará directamente a más de 195 mil vehículos particulares, de los cuales el 60 % corresponde a motocicletas, que dejarán de circular en el perímetro urbano entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Para garantizar la movilidad durante la jornada, se autorizaron la circulación de 1.700 taxis y 350 buses que cubrirán todas las rutas del transporte público urbano.

La restricción contempla excepciones muy específicas para la fuerza pública, vehículos de emergencia, personas en condición de discapacidad, periodistas en ejercicio, empresas de vigilancia y algunos sectores autorizados. En el caso del comercio, solo podrán movilizarse los domiciliarios y mensajeros que gestionaron el permiso antes del 3 de septiembre, trámite que permitió la expedición de alrededor de 1.300 autorizaciones.

“El llamado es a que nos unamos a esta jornada desarrollando nuestras actividades cotidianas, pero moviéndonos diferente: caminando, en bicicleta y utilizando el transporte público que estará totalmente disponible para atender la demanda ciudadana”, afirmó Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia.

En el marco del día sin carro y sin moto, que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Armenia, la gobernación del Quindío a través de la Secretaría Administrativa y su Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, realizará la jornada para el fortalecimiento de habilidades en seguridad y movilidad vial con medios alternativos de transporte, en articulación con Indeportes, el Plan Departamental de Aguas - PDA y la Secretaría de Agricultura.

La actividad, que se llevará a cabo en las afueras del parqueadero del Centro Administrativo Departamental y en la plazoleta de acceso al mismo edificio, incluirá un circuito de seguridad vial; una sensibilización sobre el uso de implementos como casco, luces y chaleco; la entrega de plantas nativas para promover la reforestación; y estímulos para quienes se movilicen en bicicleta o patineta.

Frente a las cifras de siniestros viales en Armenia el secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño dijo que con corte al 31 de agosto la ciudad tiene unas cifras de incremento en siniestralidad con lesionados que está bordeando al 100% de las víctimas,

Y explicó el funcionario “pero no es que haya un incremento real de víctimas, sino que hubo un cambio en el procedimiento de la ADRES al reconocerle la atención a las IPS por temas de SOAT y esto hace de que ya todos los siniestros de tránsito, todos los lesionados que llegan se deben reportar y eso evidencia que antes había un subregistro, que llegaban personas que se cayeron en la moto, que tuvieron digamos lesiones menores y se iban directamente a los centros asistenciales sin esperar la atención de tránsito y por eso es que se nota ese ese incremento

Mientras que, en temas de fatalidad, si hay una reducción de un 5% si lo comparamos también con el mes de agosto del año anterior que aspiramos se mantenga esa tendencia a poder disminuir los fallecidos, pero también que podamos disminuir los lesionados en siniestro.

La Policía Quindío en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, capturó a 4 personas e inmovilizó 2 vehículos y recuperó dinero en efectivo en el municipio de Montenegro

A través de la línea única de emergencias 123, se comunicó un ciudadano mencionando haber sido víctima de hurto, y que se encontraba siguiendo en su vehículo a los presuntos delincuentes; es allí donde funcionarios de la Estación de Policía Montenegro y la Subestación de Policía de Pueblo Tapao, inician plan para dar con el paradero de estas personas.

Por lo anterior, sobre la avenida 30 de noviembre con calle 8 en el corregimiento de Pueblo Tapao, fue detenido un vehículo donde se movilizaban tres personas; seguidamente se observa otro vehículo donde se movilizaban 02 personas más, las cuales no acatan la señal de pare y emprenden la huida.

Seguidamente, a este lugar arribó la víctima indicando reconocer las personas que le habrían cometido el hurto. Por otra parte, el vehículo que emprendió la huida fue abandonado metros más adelante, es de resaltar que, al interior del automotor se halló la suma de $753.000 al parecer producto del hurto.

Cerca de allí en zona boscosa, fue interceptada una cuarta persona quien se identificó con documento falso, quien al verificar su identidad le figura orden de captura para cumplir condena de 8 años por el delito de hurto calificado y agravado.

Los capturados, el dinero y los vehículos inmovilizados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización.

En un hecho de violencia intrafamiliar en Armenia, una mujer hirió con arma blanca a su propia madre

No paran los hechos de intolerancia en el Quindío donde en las últimas horas se registraron dos casos de agresión a madres por parte de sus hijas.

El caso más grave se presentó en el barrio La Grecia de la ciudad donde una mujer de 31 años fue capturada porque agredió físicamente a su progenitora con arma cortopunzante. El otro hecho se registró en vía pública del barrio El Marín del municipio de Montenegro donde una adolescente agredió física y verbalmente a su madre.

La joven que generó la lesión con arma blanca fue capturada y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar ante la autoridad competente y la menor del caso en Montenegro fue aprehendida por el mismo delito.

El grupo anticontrabando de la gobernación del Quindío intensifica operativos en pro de la salud pública y de las rentas del departamento

A raíz de los operativos que se llevaron a cabo este fin de semana en varios sectores de Armenia que dejaron importantes resultados, la jefe de fiscalización de la secretaría de Hacienda del departamento Laura Daniela Toro reconoció la importancia del trabajo articulado.

Explicó que en solo dos días de operativos lograron la aprehensión de más de 90 bolsas de base para granizados y más de 10 botellas de licor que circulaban sin la respectiva señalización o estampilla.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunciaron un plan conjunto para enfrentar los efectos de la segunda temporada de lluvias del año, que se inició el 16 de septiembre y se extenderá hasta mediados de diciembre. Octubre y noviembre serán los meses más lluviosos.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se esperan precipitaciones por encima de lo normal en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, lo que aumenta la probabilidad de deslizamientos, crecientes súbitas, inundaciones, vendavales y afectaciones en corredores viales estratégicos.

Con el aumento de la nubosidad en Armenia y las intensas precipitaciones registradas en septiembre, la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd) informó que se aproxima el inicio oficial de una temporada de lluvias con niveles superiores a los estándares normales.

Según la entidad, se espera un incremento aproximado del 20 % en las precipitaciones debido a las condiciones actuales del océano Pacífico, sumado a la coincidencia con la temporada de huracanes en el mar Caribe, que se extenderá hasta el 30 de noviembre y podría intensificar los efectos climáticos en el centro del país.

Además, la Omgerd advierte que entre mediados de septiembre y mediados de diciembre existe una alta probabilidad de lluvias frecuentes, por lo cual se recomienda a la ciudadanía adoptar medidas preventivas en sus viviendas, negocios y entornos cercanos.

El embajador de Palestina en Colombia celebró el reconocimiento de varios países sobre el Estado Palestino y desde el Gobierno Nacional consideran que rechazar el genocidio es un acto de humanidad

En el marco de un foro de derechos humanos que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Armenia hubo pronunciamiento sobre la situación de la paz del país y de la violencia en Palestina.

En efecto el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Al-Maliki celebró el reconocimiento de varios países del mundo al estado de Palestina porque son de mucho peso que podría cambiar el rumbo de la violencia que se vive actualmente en su país.

Por su parte el viceministro para el diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón calificó como un error el hecho de que sectores políticos del país no apoyen a Palestina por la polarización

El viceministro también se refirió a la situación propiamente del país donde dijo que desde el Gobierno Nacional apuntan a estrategias encaminadas a la inversión social ya que las personas que toman las armas y las vías del narcotráfico son por falta de oportunidades.

También habló sobre el proceso para gestores de paz porque es un proceso que debe establecerse con el fin de que transiten a realizar temas positivos.

El director encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortes confirmó que la autoridad ambiental ya dio el concepto favorable a un lote para que pueda servir como escombrera departamental, ahora la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío deben definir todo el tema legal y de funcionamiento

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío informa a la comunidad que se han identificado casos en los que personas inescrupulosas están estafando, utilizando de manera fraudulenta, el nombre de la institución para engañar a la ciudadanía, haciéndose pasar por funcionarios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja.

En estos intentos de estafa, se han empleado correos electrónicos que simulan pertenecer a la Caja para informar falsamente a los usuarios sobre avances en procesos de selección de vacantes. Ninguno de los procesos de intermediación laboral que adelanta la Caja tiene costo ni requiere de intermediarios.

El Vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga Pardo, como parte del seguimiento permanente que adelanta la Contraloría General por las diferentes obras de infraestructura del país visitará hoy la obra del Coliseo Multideportes de Armenia,

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío sostuvo un importante encuentro con el director nacional del Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde se socializó el modelo de fortalecimiento de la economía popular que la entidad ha venido implementando con éxito en el departamento durante más de tres años.

El municipio de Calarcá quedó seleccionado entre los 10 destinos turísticos accesibles de Colombia, una convocatoria realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y FONTUR.

Uno de los beneficios más representativos por ser ganador es que se incluirá a Calarcá en la “Guía de Turismo Accesible de Colombia” para que se visibilice la ciudad ante aquellos turistas que buscan opciones inclusivas, y el municipio tendrá su “Plan estratégico para el posicionamiento del turismo accesible”. Afirmó Sandra Milena Rey Lizarazo, secretaria de Desarrollo Económico de Calarcá.

Hasta este viernes 26 de septiembre hay plazo para postular candidatas para El Premio Comfenalco a la Mujer donde podrán ser candidatizadas las mujeres mayores de edad, de cualquier condición socioeconómica, cuyas acciones cumplan fielmente con los propósitos que lo han inspirado.

Del 5 al 11 de octubre la universidad del Quindío celebrará 65 años de creación. La gratitud, el arte, el deporte, la cultura, la música, la alegría, la diversidad y la hermandad harán de esta semana universitaria ¡Somos Familia! un grato recuerdo para toda la vida.

En deportes, En el marco de las Fiestas de Armenia 136 años, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera) abrió la convocatoria para que ligas y clubes deportivos del municipio realicen la postulación de los mejores deportistas de la ciudad para definir los galardonados en el Día del Deportista de Armenia 2025.

El proceso de postulación estará abierto hasta el próximo domingo 28 de septiembre. Cada club o liga podrá presentar candidatos en seis categorías: mejor deportista del año, promesa del deporte, mejor deportista en condición de discapacidad, gloria del deporte de Armenia, mejor entrenador y mejor equipo en deporte de conjunto.

La postulación debe enviarse de manera formal al correo electrónico juridica@imdera.co, junto con los soportes exigidos para garantizar la validez de la inscripción. “