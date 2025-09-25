Jueves 25 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A las 7 de la mañana se inicia el día sin carro y sin moto en Armenia y se extenderá hasta las 7 de la noche la restricción total de vehículos y motos particulares en todo el perímetro urbano de la ciudad de Armenia.

El secretario de transito Daniel Jaime Castaño recordó que la jornada que se va a realizar con las mismas condiciones de la anterior, es decir operan las mismas excepciones, donde entregaron aproximadamente 1300 autorizaciones para establecimientos de comercio para que puedan tener esos servicios de domicilio y mensajería.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El funcionario agregó “tenemos un promedio de 195 000 vehículos que dejan de transitar el día de hoy por las vías de Armenia y también muy importante anotar de que el 60% de estos vehículos son motocicletas es la mayor porción de esa distribución que tiene el parque automotor en la capital del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Y subrayó “vamos a tener controles en toda la ciudad, hay que recalcarlo, tenemos más de 100 personas operativas, agentes de tránsito que van a estar en diferentes puntos haciendo los cierres, pero también controlando el tránsito en las diferentes vías, verificando de que sí estén en las excepciones o que sí tengan los permisos para domiciliarios y mensajeros”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Porque si una persona es sorprendida sin estar en excepción y sin tener el permiso, pues esto va a terminar en un procedimiento con una orden de comparendo que termina en una multa de 630 000 pesos aproximadamente y se puede inmovilizar el vehículo entonces, más gastos de grúa, y patios.

Le puede interesar: Miércoles 24 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Y añadió el director de Setta “simplemente por negocio no saquen la moto y el carro porque les va a salir mucho más costoso que pagar un taxi, que pagar el bus urbano o que caminar y montar en bicicleta”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, estará presente en la jornada del Día sin Carro y sin Moto que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Armenia.

Dentro de las acciones previstas, la CRQ realizará actividades de monitoreo de calidad del aire, seguimiento al ruido ambiental y operativos de emisiones atmosféricas en fuentes móviles.

El director encargado de la CRQ Juan Esteban Cortes señalo “Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío nos vinculamos al día sin carro y moto con las actividades de monitoreo de calidad del aire, monitoreo de ruido ambiental y en esta ocasión para este día sin carro vamos a tener operativos de emisiones atmosféricas a fuentes móviles, los cuales se van a hacer especialmente a los vehículos de servicio público de la ciudad.

1.700 taxis y 350 buses cubrirán la demanda de transporte público para la jornada de día sin carro y sin moto en Armenia, desde la asociación de transportadores invitan a apostarle a la formalidad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la gobernación del Quindío informa a la ciudadanía que, mediante modificaron de manera temporal el horario laboral de los servidores públicos del nivel central y el de atención al público en la entidad, con motivo de la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia, que se llevará a cabo hoy jueves 25 de septiembre.

En cumplimiento de lo dispuesto, la atención a la comunidad se realizará en jornada continua de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. No obstante, el decreto establece que las dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, requieran disponibilidad o la prestación del servicio en su horario habitual, no estarán sujetas a esta modificación.

Mientras que en la alcaldía de Armenia trabajarán normalmente todas las dependencias en este día sin carro y sin moto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A esta hora hay problemas de movilidad en la vía la línea por un accidente de tránsito en el sector del túnel los azulejos en sentido entre Calarcá, Quindío y Cajamarca Tolima

En el siniestro vial el conductor de un tracto camión al parecer se quedó sin frenos y el automotor quedo volcado sobre la carretera y la carga terminó regada en el carril de subida y de bajada, el conductor resultó lesionado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cuatro personas heridas dejo como saldo accidente de tránsito en la carrera 19 con calle 10 norte en Armenia por el choque entre en vehículo particular y un taxi ayer en la capital del Quindío, al parecer por fallas en los frenos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El vicecontralor General de la República entregó un balance positivo sobre los escenarios deportivos del Quindío y llamó la atención del Gobierno Nacional sobre la obra de doble calzada Armenia- Calarcá

En su visita al departamento, el vicecontralor General de la República Carlos Mario Zuluaga se mostró optimista frente a las obras que lograron rescatar y finalmente podrán estar al servicio de los ciudadanos.

Explicó que hace más de un año evidenciaron en el Quindío un inventario de obras que superaban los 300 mil millones de pesos y que generaban inquietud a los veedores porque podrían convertirse en elefantes blancos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Puntualmente sobre el coliseo Multideporte que costó más de 43 mil millones, dijo que tiene un impacto positivo en el área deportiva gracias a la articulación de la administración municipal, departamental, los veedores, el contratista y las entidades territoriales.

Ahora también considera el panorama es alentador porque dos obras como el complejo acuático y el coliseo Multideporte que son de gran relevancia y con un presupuesto de 85 mil millones de pesos, se pondrán en funcionamiento para el disfrute de los ciudadanos.

Asimismo, indicó que realizan seguimiento a 11 obras en el departamento entre esas el mejoramiento del aeropuerto internacional El Edén de la ciudad donde sostuvo hay retraso y que está administrado por la aeronáutica civil por lo que ha tenido dificultades para la ejecución de las obras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El vicecontralor General de la República le llamó la atención al Gobierno Nacional sobre las obras inconclusas por falta de recursos en el Quindío.

La obra con mayor complejidad es la doble calzada Armenia- Calarcá que desde el Gobierno Nacional anunciaron que quedará a mitad de trayecto por falta de recursos.

El funcionario fue claro en manifestar que los recursos de proyectos que vienen de concesiones como en este caso no puede hablarse desde el Gobierno Nacional que no tiene financiación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Enfatizó que no se pueden dejar de priorizar en la inversión del presupuesto general de la nación aquellas obras que ya estaban comprometidas para no caer en el incumplimiento de obligaciones por parte del estado porque podría acarrear en demandas entre los concesionarios y la nación terminando en una conducta que podría generar sobrecostos.

En cuanto al recorrido que realizó en el punto advirtió que la doble calzada es una obra que debía terminarse en 18 meses y ya va en 54 evidenciando que uno de los retos está relacionado con la concertación con la autoridad ambiental un nuevo licenciamiento del uso de agua en el terreno para construir la nueva sede educativa Perpetuo Socorro ubicada en el sector de la María que abarca a 60 niños, lo que replantea los cronogramas de ejecución de la obra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El vicecontralor General de la República advirtió que la Nueva EPS está al borde del colapso por lo que debe replantearse el modelo de salud

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga se refirió a la compleja situación que vive el país en materia de salud. Fue claro que la Nueva EPS es la mayor EPS de Colombia y actualmente está al borde del colapso con un pasivo cercano a los 22 billones de pesos.

Afirmó que surge la necesidad de replantear el modelo y revisar la manera en que se lleva a cabo la auditoria para tener la claridad sobre a quien se contrata y como se gasta el recurso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Pasajeros frustraron un hurto al interior de un bus intermunicipal que cubría la ruta Armenia- Circasia

El caso se registró el domingo 21 de septiembre cerca de las 6 de la tarde en el sector de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Armenia donde varios hombres con armas blancas intimidaron a pasajeros con el fin de hurtar sus pertenencias.

el subgerente de la empresa Cootracir Grosver Ibarra manifestó que por fortuna el hecho no pasó a mayores y solo resultaron hurtando un celular. Lo anterior fue porque los pasajeros frustraron el hecho delictivo oponiéndose y haciéndole frente a los delincuentes lo que impidió que la afectación fuera mayor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 1 tonelada de marihuana incautada en vías del Quindío por parte de la Policía de Tránsito, dos personas fueron capturadas

Los dos casos se presentaron en la vía la línea en el municipio de Calarcá donde en momentos en que la patrulla de tránsito realizaba actividades preventivas al verificar un tracto camión, evidenció que el contenedor tenía doble pared, este vehículo fue trasladado hasta las instalaciones de la seccional de tránsito para verificar el contenido, hallando en su interior 1.150 kilogramos de marihuana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, 12 mujeres siembran frutos y paz en las tierras que antes fueron dominio de Carlos Lehder, exlíder del Cartel de Medellín junto a Pablo Escobar.

En el predio Bello Horizonte en la Tebaida, ellas cultivan en comunidad plátano, cacao, hortalizas y frutales, levantando huertas agroecológicas como símbolo de resistencia y soberanía alimentaria.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En desarrollo de la estrategia nacional “Del Escritorio al Territorio”, la Unidad para las Víctimas entregó más de 1.200 cartas de indemnización en la región del Eje Cafetero con una inversión que supera los $13. Millones de pesos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En lo corrido del año 2025, la Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Planeación Municipal ha realizado 1.357 operativos de control urbano que han permitido detectar construcciones ilegales, ocupaciones indebidas y otras infracciones que alteran la vocación del suelo o hacen uso indebido en zonas no permitidas con relación al ordenamiento territorial de la ciudad.

Como resultado de estas acciones, se han iniciado cerca de 202 procesos sancionatorios por parte de las inspecciones de policía de control urbano, conforme a la normativa vigente, que han derivado en la suspensión de 6 obras, 8 órdenes de demolición y el restablecimiento del orden urbanístico en 18 procesos.

Entre las infracciones urbanísticas más comunes que se han encontrado durante estas visitas incluyen, las construcciones, demoliciones o movimientos de tierra sin la debida licencia, la ocupación de áreas de dominio público, las construcciones en suelos de protección ambiental o de alto riesgo y la disposición irregular de residuos de construcción y demolición (RCD).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades de turismo del Quindío anunciaron campaña para hacerle frente a la situación de habitantes de calle

La secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez reconoció la importancia de generar una campaña por la situación tan compleja que se vive por los habitantes de calle. Advirtió que es alta la preocupación y es una problemática que impacta el sector porque afecta la percepción de seguridad cuando el destino tiene tantas bondades por ofrecer a los visitantes.

Es por lo anterior que enfatizó que están apuntando a desarrollar una campaña de la mano con los gremios y las autoridades competentes para mitigar la afectación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Salento y Calarcá, municipios seleccionados en la convocatoria nacional de accesibilidad universal en 10 destinos turísticos de Colombia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión superior a los $2.500 millones de pesos, la Administración Municipal liderada por el alcalde James Padilla García anunció la celebración de las fiestas tradicionales, en conmemoración del aniversario 136 de la fundación de Armenia.

La inversión busca no solo realzar el componente cultural y artístico de las festividades, sino también dinamizar el comercio local, atraer turismo y generar empleo temporal. La programación incluye más de 20 eventos gratuitos que se desarrollarán en distintos puntos del municipio entre el 2 de octubre y el 14 de octubre y tres grandes conciertos, dos en la plaza de Bolívar y uno en el estadio Centenario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El quindiano Sanderson Vélez Rendón, del municipio de Circasia, conquistó la medalla de oro para el departamento en la disciplina de dominó, dentro de la fase final nacional de los Juegos Nacionales y Recreativos Comunales que se disputan en Bucaramanga, Santander, hasta hoy jueves 25 de septiembre.