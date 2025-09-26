VIDEO | Luis Díaz vuelve al gol con Bayern: Así fue la anotación del colombiano por Bundesliga

¡Luis Díaz volvió al gol con Bayern Múnich! El guajiro, en su octavo partido con el conjunto alemán, se reportó con la anotación que abrió el marcador en el juego por la fecha 5 de la Bundesliga. Lucho fue inicialista una vez más bajo las órdenes de Vincent Kompany.

El tanto del extremo de 28 años llegó al minuto 22, cuando luego del cobro de un tiro de esquina, el rebote le quedó a Michael Olise por la banda derecha. Luego el francés envió el centro que logró conectar Jonathan Tah de taco, pero el balón se desvió en la rodilla izquierda del colombiano, por lo que el gol le contó al colombiano.

Así fue el gol de Luis Díaz

¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Luego, el que amplió la ventaja a 2-0 fue Harry Kane. El inglés sufrió una falta dentro del área por parte de Marco Friedl y fue el propio delantero el que cambió la infracción por gol, para así llegar a su tanto número 14 en lo que va de temporada.

Asistencia de lujo de Luis Díaz

Lucho continuó con su gran partido y al minuto 65 desbordó en solitario por la banda izquierda, hizo una bicicleta dentro del área y en el intento por rematar, terminó asistiendo a Harry Kane, que definió ante el arquero. Esta fue la tercera asistencia del guajiro en los ocho duelos disputados con el conjunto alemán.

Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu! 🥇



— S Sport Plus (@ssportplustr) September 26, 2025

Lucho y su regreso al gol con Bayern

Tras dos partidos sin poder convertir, uno de Champions frente al Chelsea y otro ante Hoffenheim por Liga, en los que en ambos jugó 90 minutos e incluso recibió algunas críticas por su rendimiento, Lucho volvió a marcar.

Desde que aterrizó en el equipo alemán, Lucho ha disputado como titular todos los partidos oficiales del Bayern y su desempeño ha sido positivo, teniendo alto impacto en el conjunto de Kompany.

“Al llegar con nosotros, nos ha aportado su personalidad y energía en el campo. Ha tenido muchas oportunidades desde que llegó y ha generado muchas oportunidades para sus compañeros. Encaja a la perfección con lo que intentamos contar como historia en el campo”, dijo recientemente el técnico sobre el aporte del guajiro.

A continuación todos los goles de Luis Díaz con Bayern Múnich