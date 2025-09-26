🔴 EN VIVO Bayern Múnich, con Luis Díaz titular, Vs. Werder Bremen: Siga el minuto a minuto

<b>Bayern Múnich, con Luis Díaz titular</b>, se mide en el <b>Allianz Arena </b>al <b>Werder Bremen</b>, en juego válido por el inicio de la quinta fecha de la <b>Bundesliga</b>.<b>Bayern expone su liderato, con 12 puntos de 12 posibles</b>, ante un equipo que se ubica en la parte media de la tabla con 5 unidades. <b>Borussia Dortmund </b>es su principal escolta con 10 puntos.<b>El colombiano Luis Díaz recibe una vez más la confianza del técnico belga Vincent Kompany</b>. En lo corrido de la temporada, el guajiro ha disputado siete partidos en todas las competencias, registrando cuatro goles y dos asistencias.