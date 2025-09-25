Prensa de Ecuador apuntó contra el Once Caldas: “Campeones mundiales en festejar antes de tiempo”. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images) / Vizzor Image

Independiente del Valle dio la gran sorpresa en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo ecuatoriano se sobrepuso a una desventaja de dos goles en el marcador y logró clasificarse a semifinales, luego de vencer en la tanda de penales al Once Caldas.

A pesar de haber caído 0-2 en casa durante el duelo de ida, los dirigidos por Javier Rabanal llegaron al Palogrande de Manizales con la ilusión de dar el golpe sobre la mesa y así lo hicieron. Michael Hoyos, con dos certeros cabezazos, se encargó de igualar la serie y llevarla a la definición desde el punto penal.

El Once fue presa del nerviosismo y terminó desperdiciando dos cobros (Robert Mejía, James Aguirre), lo cual lo llevó a quedar eliminado por un marcador de 5-4. Adiós a un equipo que pintaba para mucho más e Independiente del Valle demostró por qué es uno de los favoritos a quedarse con el título continental.

Que linda noche 🙌🫶 pic.twitter.com/aQ0TqsLp4Z — Independiente del Valle (@IDV_EC) September 25, 2025

Así reaccionó la prensa de Ecuador a la eliminación del Once Caldas de Copa Sudamericana

Finalizado el partido, la prensa ecuatoriana calificó de “histórica” la clasificación de Independiente del Valle en Manizales, teniendo en cuenta que dicho equipo nunca había ganado en Colombia. Asimismo, se aprovechó para “cargar” a Dayro Moreno, goleador del certamen, y también se apuntó contra aquellos que daban por eliminado al doblemente ganador de la Copa Sudamericana.

Justamente sobre esto último, el periodista Sebastián Decker aprovechó el triunfo para mandar un certero mensaje en contra de los jugadores del Once y en general del fútbol colombiano. El comunicado tomó un video en el que se mostraba a los jugadores del cuadro caldense celebrando antes de tiempo (en el techo del bus que los transportaba al Estadio Palogrande) y escribió: “Campeones mundiales en festejar antes de tiempo”.

Son campeones mundiales en festejar antes de tiempo.



pic.twitter.com/AvEeOKWT7M — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) September 25, 2025

Asimismo, Decker valoró el “carácter” de los jugadores al sobreponerse a un ambiente exigente y hacer lo necesario para poder ganar. “Noche COPERA con todas las letras de los Rayados”, apuntó.

