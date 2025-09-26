Usuarios de la Nueva EPS en Quindío realizarán una caminata por la salud

Armenia

La exigencia es que se resuelvan de manera inmediata las dificultades en la entrega de medicamentos y en la oportuna asignación de las citas médicas.

El presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el departamento, Roberto Acosta informó que la caminata tiene como fin llamar la atención del gobierno nacional sobre la actual crisis.

Explicó que la actividad iniciará a partir de las 8:30 de la mañana desde Idime frente a la estación de Bomberos de la ciudad, luego por la calle segunda norte llegarán a la farmacia de Colsubsidio en el parque Los Fundadores, bajarán por la avenida bolívar para finalizar en urgencias de la clínica La Sagrada Familia de la ciudad.

"El punto de encuentro es en la carrera 19, calle Segunda Norte en Idime frente a la estación de Bomberos, por la calle segunda subiremos hasta la sede principal de la Nueva EPS. Luego al Parque Fundadores donde está la farmacia de Colsubsidio y un punto de atención de Idime y bajaremos por la avenida Bolívar hasta urgencias de la clínica La Sagrada Familia ya allí terminaremos nuestra jornada", mencionó.

Considera la caminata es fundamental por eso extendió la invitación a los usuarios para que hagan parte de la misma entendiendo que la preocupación es mayor por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en cuanto a que no salvará a ninguna EPS.

“Esta acción es necesaria y estamos invitando a todos los afiliados de la Nueva EPS a participar. Pues exigimos que se resuelvan inmediatamente los problemas de la Nueva EPS que afectan directamente la atención a los pacientes y a todos los usuarios de la Nueva EPS", advirtió.

Frente a esto advirtió que de liquidarse la Nueva EPS generará un duro golpe para la ciudadanía porque quedaría sin atención y un caos total.

“El presidente Petro en su discurso sobre la Nueva EPS afirmó que no salvará ninguna EPS. Pues resulta que la Nueva EPS es una entidad donde el Estado tiene la mitad de las acciones y el resto las cajas de compensación. Es una obligación del Estado y este gobierno capitalizar a la Nueva EPS para que siga prestando los servicios a 11 millones y medio de afiliados que tiene en todo el país", indicó.

Añadió: “De liquidarse la nueva EPS o de dejar que se desplome, sería un duro golpe para toda esta población que quedaría sin atención y en el caos de una crisis aterradora en el sistema de salud“.

Vale anotar que 240 mil son los afiliados de la Nueva EPS en el departamento siendo la de mayor cobertura.