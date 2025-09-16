Preocupación de usuarios de la Nueva EPS en Quindío por crisis en la atención

Armenia

Ante la mesa que se llevó a cabo en Armenia con la superintendencia de salud para buscar salida a la crisis, el presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el departamento Roberto Acosta se mostró consternado por la situación debido a que lo clave era la visita de la agente interventora de la EPS la cual finalmente no hizo presencia en las mesas de flujo de recursos.

Fue enfático en afirmar que el panorama sigue siendo muy complejo frente a la atención de los usuarios puesto que varios centros asistenciales tienen actualmente restricciones lo que no permite la efectividad en el proceso.

“Nos dejó o dejó a mucha gente con los crespos hechos porque la señora no compareció pues a una visita que ella según eso había anunciado", mencionó.

Considera que la situación continúa igual y no tiende a la mejora ante problemáticas como la falta de entrega de medicamentos completos y citas sin oportunidad lo que impacta directamente en la salud de los más de 240 mil afiliados en el departamento.

“Realmente la situación continúa igual, es muy difícil para todos los pacientes y usuarios de la nueva EPS porque no les están entregando los medicamentos medicamentos completos, no hay citas con oportunidad, hay restricción en la atención en el Hospital San Juan de Dios, no hay atención en la Clínica San Rafael, no hay atención en la clínica La Sagrada Familia, sino en urgencias vitales", destacó.

Cuestionó las mesas de conciliación porque en muchas oportunidades no se cumplen con los compromisos adquiridos lo que no permite una solución real a la problemática.

“La noticia que ha salido de esas mesas de conciliación es que se conciliaron 35.000 millones de pesos para varios departamentos cuando el mismo secretario de salud ha planteado en sus intervenciones que las EPS adeudan a la red pública hospitalaria en el departamento del Quindío más de 500.000 millones de pesos. Entonces, 35.000 millones en una conciliación es algo irrisorio en comparación a toda la deuda", afirmó.

Añadió: “Y lo otro es que esas mesas de conciliación siempre se han realizado aquí en el departamento. Hay muchas mesas de conciliación que se han realizado y de eso salen actas de compromiso que nunca se cumplen".

Añadió que la intervención que realizó el gobierno nacional no ha solucionado los problemas estructurales de la EPS lo que agrava todo el panorama.