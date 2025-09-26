Tolima recibe a Medellín por la fecha 13 de la Liga Colombia: conozca fecha, hora y cómo seguir

En la jornada sabatina del fútbol colombiano se presenta uno de los partidos más atractivos de la fecha 13, entre Deportes Tolima e Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué. Los dos equipos se encuentran en el grupo de los ocho y esperan seguir sumando para ratificar su posición.

Se prevé que sea un duelo digno para el espectáculo. Tolima plantea buen manejo de pelota en la zona de ataque de la mano de Lucas González, actualmente son sextos del campeonato con 20 unidades; sin embargo, el cuadro ‘Pijao’ ha tenido una temporada bastante irregular.

Vienen de caer en la visita al líder del campeonato, Atlético Bucaramanga, con marcador de 2-0 en la jornada anterior del FPC. En la rueda de prensa, el entrenador puntualizó en cuáles son los errores que se deben trabajar.

“Para enfrentar a un equipo como este, lo más importante era sostener el cero. Queríamos asegurar eso y que si nos marcaban gol, que tengan que trabajar para lograrlo. Desafortunadamente, no fue así, como dije, esto es un juego de seres humanos y se cometen errores”, explicó.

Avanzamos en los preparativos para nuestro juego en casa contra @DIM_Oficial



La Hoguera del Indio se prepara para recibir a TODA LA TRIBU 🔥🏹 pic.twitter.com/3v6F1Hkxrs — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 25, 2025

Por su parte, Independiente Medellín es tercero del campeonato don 21 unidades y es catalogado como el equipo que mejor juega en Colombia. Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de perder en casa 1-2 ante Santa Fe, por el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Colombia, en un duelo muy emocionante. En el primer tiempo los poderosos tuvieron con que irse en ventaja e incluso sacaron figura a Weimar Asprilla, arquero del equipo rival.

Por Liga el último compromiso del equipo paisa fue ante Junior de Barranquilla con empate 2-2, en el que lograron la igualdad con goles de Francisco Chaverra y Jarlan Barrera.

Los dos compromisos más recientes entre estos dos equipos se dieron en el cuadrangular A del semestre anterior. Los dos fueron victorias para Medellín con resultado de 1-3 en Ibagué y 2-1 en la capital antioqueña.

Fecha, hora y cómo seguir

El encuentro entre ‘Pijaos’ y ‘Poderosos’ se jugará este sábado 27 de septiembre a las 6:20 p.m en la capital del departamento del Tolima. Lo podrá seguir en el Fenómeno del Futbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto del portal web.