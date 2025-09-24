🔴 EN VIVO | Medellín vs. Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Colombia

Inician los <b>cuartos de final de la Copa Colombia</b> con el partido entre <b>Independiente Medellín y Santa Fe</b>, duelo muy atractivo para el espectáculo del fútbol. Vale recordar que en el estadio Atanasio Girardot se celebró <b>la final del primer semestre de este año por Liga,</b> entre estos dos equipos, en el que el club cardenal se coronó campeón. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/22/goleadores-de-la-liga-colombiana-2025-ii-asi-quedo-tras-triplete-de-beckham-david-castro/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/22/goleadores-de-la-liga-colombiana-2025-ii-asi-quedo-tras-triplete-de-beckham-david-castro/"><b>Goleadores de la Liga colombiana 2025-II: Así quedó tras triplete de Beckham David Castro</b></a>Podría ser una <b>oportunidad para la revancha en esta serie de los cuartos,</b> aunque directamente no exista el título. Lo que se evidenció es que no hay un claro favorito y se prevé que sea un duelo muy parejo, esperando los errores del rival para lograr la anotación.Medellín llega a este duelo siendo catalogado c<b>omo uno de los mejores equipos que juegan en la actualidad del FPC</b>. Se clasificó para esta instancia tras vencer 2-1 en el marcador global a <b>Fortaleza </b>en los octavos de final y espera sacar ventaja antes de definir la serie en Bogotá. Por su parte,<b> Santa Fe,</b> que ya se clasificó para la <b>Copa Libertadores del 2026</b>, llega con la ambición de ratificar un buen año obteniendo este título que está dentro de los objetivos del club. Pero, con la incertidumbre de <b>la posible salida de su técnico, Jorge Bava</b> para dirigir a Cerro Porteño en Paraguay.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/23/hugo-rodallega-hablo-sobre-posible-salida-de-jorge-bava-de-santa-fe-para-cerro-porteno-esto-dijo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/23/hugo-rodallega-hablo-sobre-posible-salida-de-jorge-bava-de-santa-fe-para-cerro-porteno-esto-dijo/"><b>Hugo Rodallega habló sobre posible salida de Jorge Bava de Santa Fe para Cerro Porteño: Esto dijo</b></a>Esta es la <b>cuarta vez que se da este enfrentamiento entre equipos rojos por Copa</b>, se cruzaron en 1957, 1981 y 2017. En todas las oportunidades, Medellín se quedó con el triunfo, mostrando así su hegemonía en esta competición.