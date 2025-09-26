Sectores sin luz en Barranquilla los días 27 y 28 de septiembre: horarios de suspensión

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que durante este sábado, 27 se septiembre se realizará trabajos eléctricos preventivos que obligará la suspensión del servicio de energía en diferentes sectores de la ciudad.

27 de septiembre:

Las obras se llevarán a cabo en la carrera 35C3 con la calle 82D, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

28 de septiembre:

se adelantará el cambio de aisladores y elementos metálicos en el corredor vial entre Barranquilla y el corregimiento de Juan Mina, entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante las obras estarán sin servicio de energía la zona urbana y rural de Juan Mina, Villas de San Pablo, La Concepción, zona de moteles, carrera 38 hasta el kilómetro 20, transmisores Emisoras ABC, Caracol, Minuto de Dios, RCN, corregimiento de Cuatro Bocas, relleno sanitario, Zona Franca Las Cayenas, Cryogas y Baterías Willard.

Por otra parte, en el circuito Zona Franca, el cual alimenta sectores de Villanueva, parte del Centro y Zona Franca, se trabajará entre las 8:05 de la mañana y 4:00 de la tarde, en adecuaciones menores.