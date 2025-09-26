Barranquilla se prepara para la jornada central de Catedratón 2025

Este domingo 28 de septiembre, la Arquidiócesis de Barranquilla llevará a cabo el evento central de Catedratón 2025, una jornada de carácter espiritual y social que busca recaudar fondos para fortalecer la infraestructura eclesial y las acciones pastorales en el Atlántico. El encuentro se realizará en el salón Jumbo del Country Club, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., con entrada libre para el público.

Aunque Catedratón es un esfuerzo que se desarrolla durante todo el año, esta jornada marca el momento más visible de la campaña. Los recursos recaudados serán destinados a la construcción y restauración de templos, casas curales, salones parroquiales y al apoyo de programas pastorales y sociales que se ejecutan en diferentes municipios del departamento.

Un llamado a la esperanza colectiva

Bajo el lema “Florece la esperanza”, la edición 2025 de Catedratón se inspira en el mensaje del fallecido papa Francisco con motivo del Año Jubilar que vive actualmente la Iglesia Católica.

“A través de esta obra de evangelización, la Arquidiócesis de Barranquilla promueve la necesidad de construir juntos la esperanza en un mañana mejor, invitando a reflexionar sobre la importancia de esta virtud para alcanzar propósitos colectivos que aporten a una sociedad más justa, solidaria y fraterna”, señaló el padre Jaime Marenco, coordinador de Catedratón.

La temática está basada en la carta del apóstol Pablo a los romanos (5, 1-5), que resalta que la esperanza, cuando está enraizada en Jesucristo, no defrauda.

Actividades para toda la familia

Las puertas del salón Jumbo abrirán desde las 7:00 a.m. A las 8:00 a.m. se celebrará una misa presidida por el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, que será transmitida en directo por el canal regional Telecaribe.

Posteriormente, se abrirá un festival gastronómico en el segundo piso del salón, seguido por una programación continua que incluirá:

Música en vivo de diversos géneros

Presentaciones artísticas de talentos locales y nacionales

Espacio creativo para niños

Zona gastronómica con múltiples opciones

Oratorio disponible todo el día para oración personal y confesiones

La entrada al evento es gratuita, aunque se requiere presentar un documento de identidad.

Donaciones: el corazón de la jornada

La participación en Catedratón no es únicamente presencial. Las personas interesadas en contribuir con esta causa podrán entregar su donación durante el evento o hacer un aporte a través de consignaciones en las siguientes cuentas:

Davivienda : 026570394002

: 026570394002 Bancolombia: 478-000046-23

Ambas a nombre del Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan XXIII, entidad que custodia los fondos de Catedratón.