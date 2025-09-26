¡Se buscan solucionadores para retos en la salud! La convocatoria Valley Care está abierta

El Gobierno del Valle, a través del Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial (NIDO), abrió la convocatoria Valley Care, una iniciativa que busca impulsar soluciones innovadoras a los problemas que enfrenta el sector salud en el departamento.

La estrategia convoca a startups, universidades, empresas y grupos de investigación que deseen participar como solucionadores y que tengan propuestas en el campo HealthTech. La inscripción estará disponible hasta el 28 de septiembre.

De esta manera, la Gobernación busca articular conocimiento, tecnología y talento emprendedor para dar respuesta a desafíos que afectan de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.

Los aliados estratégicos del sector

De acuerdo con Óscar Eduardo Vivas, secretario de Desarrollo Económico, la convocatoria cuenta con el respaldo de reconocidas instituciones de salud del departamento.

“Valley Care es una estrategia en materia de retos de innovación abierta en el sector salud. Contamos con cuatro grandes corporativos: Clínica Imbanaco, Fundación Valle de Lili, Clínica Oftalmológica y Clínica Dime”, explicó el funcionario.

Vivas agregó que estas instituciones han identificado problemas específicos que requieren soluciones y, por ello, se está convocando a universidades, emprendedores de base tecnológica, centros de investigación y empresas que tengan las capacidades para afrontarlos.

Capacitación y nuevas oportunidades

Más allá de la resolución de los retos, la convocatoria busca dejar capacidades instaladas en los equipos participantes.

“Lo que haremos es poder capacitar a estas empresas, unirlas con los corporativos y generar un espacio para que no solamente solucionen un reto puntual, sino también puedan gestar conexiones comerciales, de inversión y de otra índole”, subrayó Vivas.

Con esta estrategia, se espera no solo encontrar soluciones concretas, sino también abrir puertas a oportunidades de crecimiento para los participantes en el mercado de la salud.

Inscripciones y proyección del programa

Las personas o entidades interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario en línea. https://forms.gle/yqshbRVzt4ZS5Ca98

Asimismo, los términos de referencia de la convocatoria pueden ser consultados en https://reddicolombia.com/valley-care/

Valley Care es una iniciativa liderada por NIDO, la Gobernación del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali, en colaboración con Reddi Colombia y la Universidad Icesi, que busca impulsar soluciones HealthTech que hagan el sistema de salud más accesible, eficiente y humano.