En Cali se paga el MIO con tarjeta débito o crédito

Cali se convierte en la primera ciudad en el país en utilizar el modelo de circuito abierto que permite pagar el pasaje con tarjetas bancarias y billeteras digitales.

A partir de la próxima semana los caleños podrán ingresar a las estaciones, terminales, buses troncales y alimentadores con el nuevo sistema que recibe las tarjetas bancarias Mastercard y Visa.

La alternativa se presenta como una solución a los usuarios que tanto solicitaban que mejorara las condiciones de ingreso al sistema y que desde hace años viene cambiando la dinámica de compra de pasajes y se hace más difícil recargar la tarjeta o adquirir un solo viaje.

Pago con tarjetas bancarias pasajes del MIO Ampliar

Este es un desarrollo tecnológico de la Unión Temporal Recaudo y Tecnología, UTRYT, empresa concesionaria del sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana que gestiona Metro Cali y el trabajo en conjunto con Credibanco.

“Hemos diseñado un sistema de recaudo pensado en las necesidades de los usuarios, transformando la forma en que los caleños se mueven, creando una experiencia más rápida, segura y, sobre todo, con un nivel de autonomía sin precedentes. Es un gran logro como empresa que a su vez nos posiciona como los pioneros a nivel nacional en los pagos abiertos en los sistemas de transporte masivo”, expresó Arturo Villarreal Navarro, Director General de UTRYT.

Así de fácil

Todo el sistema de validadores ha sido actualizado por un costo aproximado de 5 mil millones de pesos, según informó el presidente de Metrocali Álvaro Rengifo.

De esta manera los usuarios solo tendrán que acercar su tarjeta a los validadores del sistema, tal como se hace actualmente con las tarjetas tradicionales.

La ventaja es que pueden usar la tarjeta física o a través de sus dispositivos móviles como teléfonos o reloj inteligente.

“Incluimos en el plan distrital de desarrollo este proyecto. Nosotros desde Metrocali pusimos los recursos para los equipos y la unión temporal desarrolló toda la implementación, todo el software, que es el que nos permite eh poner al servicio de la comunidad esta funcionalidad.

Fueron invertidos alrededor de 5 mil millones de pesos en validadores que cumplen con todos los estándares. Reemplazamos en todas las estaciones y en todos los buses, alrededor de 1000 validadores”, puntualizó Rengifo.