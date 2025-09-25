El manejo del agua en el Valle podría servir de modelo para Bogotá

La recuperación del río Cauca y la integración de lo social y lo ambiental fueron presentados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como referentes nacionales en el Foro “El futuro de la gobernanza del agua” realizado en Bogotá.

El director general de la entidad ambiental, Marco Antonio Suárez, destacó que la experiencia en el Valle podría inspirar la recuperación del río Bogotá, durante un evento en la Universidad de los Andes, endonde expuso los avances alcanzados en la recuperación socioambiental del río Cauca.

El foro, que hizo parte de la celebración de los 75 años del Departamento de Ingeniería Civil y los 25 años del Programa de Ingeniería Ambiental, reunió a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre innovación, sostenibilidad e infraestructura en torno al recurso hídrico.

Durante el encuentro, Suárez resaltó que en el Valle lo ambiental y lo social son inseparables en la gestión del agua. Esa mirada integral, afirmó, ha sido clave para los resultados obtenidos.

Resultados visibles en el río Cauca

La estrategia de la CVC se tradujo en avances concretos: la construcción de 11 plantas de tratamiento de aguas residuales nueve en la cuenca del Cauca, de las cuales cinco ya fueron entregadas y tres están próximas a inaugurarse, además de proyectos de restauración de paisajes, siembra de más de 11 millones de árboles y liberación de 4 millones de alevinos en ríos y humedales.

Paralelamente, se promovió la reapropiación social del río. La recuperación de la navegabilidad con la construcción de muelles en Guacarí Videles y en Buga, en la Laguna de Sonso, permitió que las comunidades volvieran a integrar el Cauca en su vida económica y cultural.

De igual forma, la inclusión social se consolidó como pilar del proceso. Programas como entrega de paneles solares, estufas ecológicas y apoyo a negocios verdes.

Fueron complementados con espacios de diálogo ciudadano como los Encuentros Ambientales Regionales, en los que se construyeron soluciones conjuntas con alcaldías, empresarios, jóvenes y comunidades.

Gobernanza y continuidad más allá de los gobiernos

Otro punto clave que resaltó la CVC es la importancia de blindar la gestión hídrica frente a la coyuntura política. Suárez enfatizó que la técnica y el conocimiento deben primar sobre los intereses de corto plazo para garantizar la continuidad de los proyectos.

Como ejemplo, mencionó la operación del embalse de Salvajina, en el Cauca, donde las decisiones conjuntas con la empresa Celsia priorizan el bienestar colectivo y la protección ambiental por encima de los beneficios económicos inmediatos.

Además, el directivo señaló que la solidez de los equipos técnicos, la transparencia institucional y la gobernanza plural son herramientas esenciales para asegurar la protección del agua en el largo plazo.

Finalmente, subrayó el conocimiento que el Valle ha desarrollado sobre sus aguas subterráneas, consideradas la verdadera reserva de agua para el futuro.