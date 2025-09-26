Feria de compra de vivienda en Bucaramanga: 17 constructoras buscan reactivar el sector

Bucaramanga

La capital santandereana se alista para convertirse una vez más en el epicentro del mercado inmobiliario regional.

Desde este viernes 27 y hasta el domingo 28 de septiembre el centro de convenciones Neomundo acogerá la ExpoVivienda Camacol Santander.

Evento en el que se presentarán más de 70 proyectos de vivienda y en el que participarán 17 constructoras de la región.

Los asistentes encontrarán en un solo lugar proyectos de vivienda nueva, opciones de remodelación y asesoría directa de bancos, cajas de compensación y el Fondo Nacional del Ahorro.

La feria se perfila como una de las principales vitrinas para quienes buscan su primera vivienda o desean mejorar la que ya tienen.

“Este es un espacio en el que los santandereanos van a encontrar todo lo referente al hogar, desde vivienda nueva hasta soluciones para remodelar. Además tendrán la oportunidad de recibir asesoría financiera y conocer beneficios que les permitan acceder a créditos o subsidios, todo en un mismo lugar”, explicó Javier Peñaranda, gerente de Camacol Regional.

Un sector en dificultades, pero con apuesta de futuro

El evento llega en medio de un panorama desafiante para la construcción. Según cifras de Camacol en los últimos tres años la venta de vivienda en el área metropolitana de Bucaramanga cayó en un 39%.

Aun así las constructoras mantienen su apuesta por la región con una creciente oferta de vivienda de interés social y proyectos de renovación urbana en sectores como en los barrios San Rafael, Comuneros y San Francisco.

Peñaranda recordó que pese a las dificultades el sector sigue siendo uno de los más dinámicos de la economía.

“La construcción es clave porque genera empleo y mueve actividades complementarias como el transporte, la venta de materiales y hasta el comercio local. Queremos que ExpoVivienda sea una plataforma para reactivar el mercado y mostrar que todavía hay oportunidades de inversión en Santander”, agregó.

Incentivos y sorteos para atraer compradores

Para motivar la compra de vivienda las constructoras ofrecerán bonos de descuento de entre 5 y 10 millones de pesos.

Incluso quienes asistan y se registren en la feria podrán participar en sorteos de una moto eléctrica y scooters eléctricos.

Quienes adquieran vivienda durante los días del evento tendrán acceso a premios adicionales.

La feria también mostrará proyectos enfocados en sostenibilidad, eficiencia energética y construcción amigable con el medio ambiente.

“Los desarrollos urbanos no solo ofrecen vivienda, transforman sectores completos. Cuando la gente ve proyectos bonitos, cuida su entorno y mejora sus propios espacios”, subrayó el gerente de Camacol.