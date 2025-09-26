¿Qué se sabe del predio donde se fabricó el licor adulterado que mató a 11 personas en Barranquilla?

Aunque la Sociedad de Activos Especiales señaló que las muertes por consumo de alcohol adulterado en Barranquilla no ocurrieron en uno de sus inmuebles, sí admitió que el producto letal se fabricaba y empacaba en un predio que estaba bajo su administración.

En un comunicado emitido tras los hechos que han dejado al menos 11 personas muertas en el sector de El Boliche, la SAE afirmó.

“Las muertes que se presentaron en la ciudad de Barranquilla por consumo de alcohol adulterado no se dieron en un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales, la SAE”. Sin embargo, reconocieron que el origen del licor sí estuvo relacionado con un espacio bajo su control.

El pronunciamiento se da luego del allanamiento realizado por la Policía Nacional a un inmueble en el barrio Las Nieves, donde se descubrieron fábricas ilegales de licor. Según las autoridades, ese lugar había sido invadido y operaba como centro de producción clandestina. La SAE reconoció que ese predio sí estaba entre los que la entidad administra.

“Lo que pasó fue que un establecimiento de comercio adquirió estos productos y los ofreció, y consecuencia de ello, la situación que hoy estamos lamentando”, explicó un vocero de la entidad, en referencia a cómo el licor adulterado llegó a manos de los consumidores.

¿Qué dijo la SAE?

La SAE también reconoció que muchos de sus predios han sido utilizados para actividades delictivas. “En ellos hemos encontrado redes de microtráfico de drogas y, en este caso, redes orientadas a la producción de alcohol adulterado”, señaló el funcionario, agregando que desde hace poco se adelantan ejercicios de recuperación, control y vigilancia sobre estos inmuebles.

“Llevamos más de 20 años de abandono completo a muchos de estos inmuebles, que apenas ahora, desde el ejercicio de la presidencia, es que venimos viendo a ver qué pasa en estos inmuebles”, dijo el vocero, justificando la falta de control sobre los espacios que hoy están bajo responsabilidad de la SAE.