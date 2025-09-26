Cuatro niños intoxicados tras consumir brownie en mal estado en Soledad

La Secretaría de Salud de Soledad confirmó la atención hospitalaria de cuatro menores de edad que presentaron síntomas de intoxicación alimentaria en la noche del jueves, luego de ingerir un presunto brownie en mal estado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el secretario de Salud municipal, Edison Barrera, los niños, cuyas edades son 5, 5, 6 y 10 años, llegaron entre las 8 y 9 de la noche al servicio de urgencias del puesto de salud Las Misericordias, en el barrio La Central.

“Los menores fueron estabilizados, pero debido a su condición clínica se decidió remitirlos al CASE pediátrico, donde fueron recibidos hacia la 1 de la madrugada”, explicó el funcionario.

Barrera señaló que el personal médico reportó como versión inicial que los pequeños habrían consumido un alimento tipo brownie que llevaba varios días almacenado en una nevera. Tras la ingesta, comenzaron a presentar síntomas compatibles con enfermedad transmitida por alimentos.

“Se ordenaron exámenes toxicológicos y, siguiendo el protocolo, se tomaron muestras de vómito para análisis. Además, un equipo de la Secretaría de Salud visitará la vivienda en horas de la mañana para recolectar muestras de los alimentos y establecer con certeza qué provocó la intoxicación”, indicó el secretario.

¿Cómo se encuentran los menores?

Los menores permanecen hospitalizados y, según la información preliminar, se encuentran estables. No obstante, se espera un parte médico actualizado tras la ronda de esta mañana en el centro asistencial.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría exige a Acueducto y UAESP acciones urgentes por basuras y riesgos en Bogotá

El caso ocurrió dentro de una vivienda del barrio La Central, bajo el cuidado de una mujer que atendía a uno de los niños, mientras los otros tres eran vecinos que se encontraban en el lugar.

La Secretaría de Salud reiteró su llamado a la comunidad a extremar medidas de higiene y conservación de los alimentos, para prevenir riesgos de intoxicación en los hogares.