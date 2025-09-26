¿Qué futbolistas colombianos estarán en las semifinales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores?

Esta semana finalizaron los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dejando así los cuatro mejores equipos de cada torneo en la edición del 2025. Tres colombianos estarán presentes en esta instancia, todos en Libertadores.

Los partidos correspondientes a la semifinal se disputarán el 22 de octubre para el compromiso de ida, mientras que la definición será el próximo 29 del mismo mes. El juego más vistoso es Flamengo vs. Racing, que vuelve a enfrentar brasileños y argentinos; en la otra serie estarán LDU Quito vs. Palmeiras, en la dedición entre ecuatorianos y paulistas.

Con la eliminación de Once Caldas en la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, el país se queda sin representantes en este torneo. El volante colombiano, Raúl Loaiza, jugador de Lanús aún sigue en el progreso de recuperación de una larga lesión que sufrió en septiembre del 2024.

¿Cuáles son los tres colombianos en la Copa Libertadores?

El primero en clasificarse a la semifinal fue Duván Vergara, jugador de Racing de Avellaneda. Superando a Vélez Sarsfield por marcador global de 2-0 en los cuartos de final de la mano de Gustavo Costas; sin embargo, en esta serie vivió los partidos desde el banco de suplentes. El futbolista colombiano suma tres goles de su llegada a Argentina, todos por la Liga local, donde le marcó a Huracán, Belgrano y Riestra.

Precisamente en Flamengo, que es el rival del equipo argentino en la semifinal, también estará presente un jugador del país. Se trata del cartagenero Jorge Carrascal, que llegó como refuerzo de esta temporada al club carioca, en la serie con Estudiantes jugó los 15 minutos finales del encuentro y ejecutó el tercer cobro en definición en los penaltis.

En la otra serie entre Palmeiras y Universitaria de Quito se encuentra el tercer colombiano. Jeison Medina, quien juega con el equipo ecuatoriano y fue quien marcó el gol en el Morumbí ante São Paulo, para cerrar la clasificación a la siguiente instancia con un marcador global de 3-0.