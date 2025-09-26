Desde Venezuela piden que se cree una Ley de Fronteras

Frontera

Parlamentarios de Venezuela piden que se cree una Ley de Fronteras para Norte de Santander y el estado Táchira, esto con el fin de promover el intercambio comercial entre ambos países, sin depender de decisiones políticas de Caracas y Bogotá.

“Hacer una Ley de Fronteras, que sea compatible en ambos países, para que no se dependa de las ideologías políticas, para que se cierre una frontera, porque hay desacuerdos entre Caracas y Bogotá” dijo Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional Venezuela.

Resaltó que “nosotros le apostamos a que se normalice la integración fronteriza y se fortalezca, porque tenemos una relación histórica, que data de más de 200 años, de grado de consanguinidad y de afinidad. Es por ello que apostamos a que esta integración fronteriza se fortalezca por la vía legal y constitucional”.

Enfatizó que los lazos de la academia, de la cultura y del comercio, está por encima, de diplomacia de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Indicó el parlamentario que es importante que tanto Norte de Santander como el estado Táchira, le sigan apostando a la hermandad e intercambio comercial, más allá de los intereses políticos de los gobernantes de turno.