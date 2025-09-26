Precio del café HOY, 26 de septiembre en Colombia, según la Federación Nacional de Cafeteros

Precio del café HOY 16 de junio en Colombia: valor oficial de la carga en pesos y dólares, según FNC

La FNC sostuvo una serie de encuentros con el gerente de Fede Cafeteros, Germán Bahamon junto a los presidentes de los 34 comités municipales, el Comité Departamental y el representante al Comité Directivo. En la reunión, el gerente resaltó la persistencia de la Federación a lo largo de su historia, destacando su importancia para la caficultura y para la economía del país. Esto lo publicaron a través de sus redes sociales, sobre todo en X.

Esta reunión tiene como objetivo destacar la relevancia que tiene la región del Huila en la cosecha de café. Asimismo, el gerente de Fede Cafeteros hizo un llamado al gobierno para aumentar la apuesta en el sector cafetero, que representa una gran contribución para la economía del país y parra el PIB regional.

Precio oficial del café para este 26 de septiembre, según el cierre de la bolsa de Nueva York

Para este 26 de septiembre, la Federación Nacional de Cafeteros presentó en su informe diario el precio total por carga del café es de $2.920.000 COP, esto tomando como base el cierre de la bolsa de Nueva York. Asimismo, su pasilla se cotizó en 10.000 kg/COP.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

Estos valores son establecidos por la FNC tomando como base el cierre de la bolsa de Nueva York:

Armenia – Carga: $2,920,500 | Kilo: $23,364 | Arroba: $292,050

– Carga: $2,920,500 | Kilo: $23,364 | Arroba: $292,050 Bogotá – Carga: $2,919,250 | Kilo: $23,354 | Arroba: $291,925

– Carga: $2,919,250 | Kilo: $23,354 | Arroba: $291,925 Bucaramanga – Carga: $2,918,875 | Kilo: $23,351 | Arroba: $291,888

– Carga: $2,918,875 | Kilo: $23,351 | Arroba: $291,888 Buga – Carga: $2,921,250 | Kilo: $23,370 | Arroba: $292,125

– Carga: $2,921,250 | Kilo: $23,370 | Arroba: $292,125 Chinchiná – Carga: $2,920,375 | Kilo: $23,363 | Arroba: $292,038

– Carga: $2,920,375 | Kilo: $23,363 | Arroba: $292,038 Cúcuta – Carga: $2,918,375 | Kilo: $23,347 | Arroba: $291,838

– Carga: $2,918,375 | Kilo: $23,347 | Arroba: $291,838 Ibagué – Carga: $2,919,625 | Kilo: $23,357 | Arroba: $291,963

– Carga: $2,919,625 | Kilo: $23,357 | Arroba: $291,963 Manizales – Carga: $2,920,375 | Kilo: $23,363 | Arroba: $292,038

– Carga: $2,920,375 | Kilo: $23,363 | Arroba: $292,038 Medellín – Carga: $2,919,625 | Kilo: $23,357 | Arroba: $291,963

– Carga: $2,919,625 | Kilo: $23,357 | Arroba: $291,963 Neiva – Carga: $2,918,750 | Kilo: $23,350 | Arroba: $291,875

– Carga: $2,918,750 | Kilo: $23,350 | Arroba: $291,875 Pamplona – Carga: $2,918,500 | Kilo: $23,348 | Arroba: $291,850

– Carga: $2,918,500 | Kilo: $23,348 | Arroba: $291,850 Pasto – Carga: $2,918,500 | Kilo: $23,348 | Arroba: $291,850

– Carga: $2,918,500 | Kilo: $23,348 | Arroba: $291,850 Pereira – Carga: $2,920,375 | Kilo: $23,363 | Arroba: $292,038

– Carga: $2,920,375 | Kilo: $23,363 | Arroba: $292,038 Popayán – Carga: $2,920,625 | Kilo: $23,365 | Arroba: $292,063

– Carga: $2,920,625 | Kilo: $23,365 | Arroba: $292,063 Santa Marta – Carga: $2,922,125 | Kilo: $23,377 | Arroba: $292,213

– Carga: $2,922,125 | Kilo: $23,377 | Arroba: $292,213 Valledupar – Carga: $2,919,750 | Kilo: $23,358 | Arroba: $291,975

Precio del café en dólares, según Investing, para este 26 de septiembre

Investing es una plataforma dedicada a mostrar una serie de indicadores económicos en tiempo real en cuanto a productos e insumos que se venden en el mercado internacional. Según los estudios realizados por esta web, el precio del café en dólares para este 26 de septiembre se estableció en 378,85 USD, representando un crecimiento del 2,02%, esto quiere decir unos 7,50 USD.

