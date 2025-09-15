Centro logístico de Buencafé en Chinchiná abre sus puertas y de paso su apuesta a la exportación

Manizales

Este lugar tiene como propósito, fortalecer la eficiencia operativa, impulsar la innovación y generar mayor valor a los productos transformados desde esta planta y que están abriéndose camino a nivel mundial

El gerente general de la Federación, Germán Bahamón, explicó que la estrategia de crecimiento se sostiene en tres pilares: austeridad, eficiencia e innovación.

Destacó que el mercado viene en crecimiento y que con esta nueva infraestructura, la compañía busca responder a las tendencias del mercado mundial, donde las bebidas listas para consumir y los productos funcionales están ganando terreno.

“El consumidor en Estados Unidos, por ejemplo, pide bebidas listas para tomar, con proteína, lácteos o azúcar. Ahí es donde debemos estar, ofreciendo café de la más alta calidad y productos que conecten con esas nuevas demandas”, señaló Bahamón.

Acerca de Centro Logístico Integrado de Buencafé

La fábrica de Buencafé, única en Colombia en producir café liofilizado y una de las pocas en el mundo, procesa más de 500.000 sacos de café al año, por lo que recientemente recibió una inversión de 65.000 millones de pesos para su modernización y la construcción de este centro logístico.

El Gerente General de la Federacafé, Germán Bahamón, destacó que la proyección no se centra solo en aumentar volumen de producción, con una capacidad instalada de 13.500 toneladas, sino en diversificar con productos innovadores que generen mayor valor.

“Lo que pide el caficultor es que las utilidades se reinviertan en ellos, y ese compromiso lo seguimos cumpliendo”, enfatizó y destacó además que en el año 2024 generó utilidades por 35 millones de dólares, reinvertidas en su totalidad en beneficio de los caficultores.

Novedades tras la obra

Este proyecto tuvo una duración de construcción de 3 años y requirió una inversión de más de $65 mil millones de pesos, con el objetivo de modernizar todo el aparato logístico de Buencafé, empresa netamente exportadora donde el 85% de lo que producen lo exportan a más de 60 países, por lo que la apuesta en temas logístico es importante.

“Nosotros en promedio al año movemos unos 3 mil contenedores, así que se va a notar la gran diferencia de un tráfico mucho más fluido, menos congestión dentro del municipio, ya que toda la entrada y salida de los camiones va a ser por la Autopista del Café, ya no va a ser por las vías principales del municipio de Chinchiná”, destacó Mauricio Trujillo, gerente de la empresa de café Liofilizado.

El lugar tiene un patio de maniobras de 12 mil metros cuadrados lo que permite cargar al tiempo 8 contenedores, fortalecido con las conexiones viales, sin embargo, se proyecta para el año 2030 aumentar la capacidad instalada en 4 mil toneladas más.

Avances en nuevos productos

Desde la Federación Nacional de Cafeteros a través de Buencafé están realizando investigación constante para ofrecer a los mercados internacionales lo que están pidiendo, productos nuevos, innovadores, listos para consumir, “en los mercados internacionales estos productos listos ya valen dos veces lo de la categoría de solubles, con lo cual, debemos movernos hacía allá y llegar de esa manera a los mercados”, indicó Germán Bahamón.

Insistió en que le están mostrando al país y al mundo y que buscan moverse hacía la industrialización por lo que han invertido más de 65 mil millones de pesos en el nuevo Centro Logístico puesto que en esa fábrica se transforman más de 500 mil sacos de café en una fábrica de última generación.