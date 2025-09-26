Mapas de The Economist sobre grupos armados en Colombia: imprecisiones y realidad del territorio

Bogotá

Una publicación del diario británico The Economist en la que muestra la presencia de los grupos armados y pone el mapa de Colombia todo en rojo evidenciando esta expansión y dominio, presenta varias impresiones. La Fundación Ideas para la Paz y la Defensoría del Pueblo exponen la realidad de la presencia en el territorio nacional.

El mapa que publicó el medio británico basado en una información de la Defensoría del Pueblo no puede leerse como una foto de la presencia de los grupos, pues se deben tener en cuenta otros puntos. Según la Defensoría estos datos corresponden a la presencia, injerencia, accionar o tránsito de los actores armados, no se pueden combinar como lo hizo The Economist.

Según la Fundación Ideas para la Paz los grupos armados no se ciñen a los límites de municipios y departamentos, por eso sus datos se basan en zonas más afectadas. Tomar el territorio de municipios enteros crea una falsa equivalencia que sobredimensiona el poder de las estructuras armadas y olvida que no operan de forma homogénea.

Los mapas de The Economist muestran en el mismo color rojo la influencia de los grupos armados en distintas intensidades, por lo que se puede caer en una falsa equivalencia. Por ejemplo, Bogotá y el Bajo Cauca están resaltados, pero el nivel de influencia en ambos lugares es incomparable.

Los mapas no son un retrato de la presencia y control territorial de los grupos armados. Esta es una lectura equivocada porque sobredimensiona su alcance y se olvida que no operan de forma homogénea en todo el país, ni siquiera en las zonas donde tienen influencia.

Un dato que expone la Fundación Ideas para la Paz: En el peor momento del conflicto a finales de la década de 1990, la presencia de estos grupos a nivel municipal era del 55%. El mapa de The Economist resalta a más de 70% del país.