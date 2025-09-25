A pocos días del inicio de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, la Selección Colombia viajó en la mañana de este jueves 25 de septiembre al sur del continente en busca del sueño mundialista.

Esta será la edición número 24 del Mundial Sub-20, que irá del 27 de septiembre al 20 de octubre del 2025. En su etapa inicial, las 24 selecciones estarán divididas en seis grupos de a 4 equipos, Colombia está ubicada como cabeza del grupo F, junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

En esta competición el combinado nacional ha estado presente en 11 ocasiones, realizando su mejor participación en 2003. Asimismo, las demás presentaciones fueron en 1985, 1987, 1989, 1993, 2005, 2011, 2013, 2015, 2019 y 2023. Destacando la obtención de un podio y la sede de en una ocasión de este gran evento deportivo.

¿Cuál ha sido la mejor participación de Colombia en el Mundial Sub-20?

La mejor participación de Colombia en un Mundial por la categoría Sub-20 fue en el año 2003. Cuando obtuvo el tercer puesto del campeonato de la mano del entrenador Reinaldo Rueda en Emiratos Árabes, donde se enfrentaron a España en la semifinal que impidió a los colombianos ser finalistas.

El tercer puesto se dio tras vender a Argentina en el partido por ingresar al podio. Entre la lista de jugadores que se destacaron en aquella Selección están Freddy Guarín, Macnelly Torres, Yulián Achicó, Abel Aguilar, Hárrison Otálvaro, Edixon Perea, Jaime Castrillón, Víctor Montaño, Erwin Carrillo y Javier Arizala.

Sede en 2011

El territorio colombiano fue sede de este importante evento deportivo en 2011, con 8 estadios mundialistas en aquella ocasión en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira.

Siendo esta una de las Selecciones más recordadas por el aficionado de la tricolor, en la que estuvieron presentes James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, Sebastián Pérez, Jeison Murillo y Santiago Arias bajo el mando del entrenador Eduardo Lara. En esta edición fueron eliminados en los cuartos de final por México en penales en el estadio El Campín de Bogotá.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-20 / Getty Images / Jasper Juinen - FIFA

Generación dorada 1985

En el torneo disputado en la antigua Unión Soviética, se dio la base de aquella base del equipo de Francisco Maturana, que impuso en el ADN de Colombia el fútbol vistoso. Con Rene Higuita, John Jairo Tréllez y John Edison Castaño, con la dirección de Luis Alfonso Marroquín, llegaron hasta cuartos de finales, siendo vencidos por Brasil.

Última participación 2023

En el último torneo de esta categoría diputado en Argentina, Colombia también llegó hasta los cuartos de final, eliminado frente a Italia 1-3. El entrenador fue Héctor Fabio Cárdenas y se destacó la presencia de Luis Marquines, Gustavo Puerta, Yaser Asprilla y Óscar Cortés.