Presupuesto 2026 está inflado y se financiaría con deuda si fracasa la tributaria: Angélica Lozano

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la senadora Angélica Lozano, integrante de la Comisión Cuarta de Asuntos Económicos del Congreso, calificó como una buena noticia que el Presupuesto General de la Nación 2026 se haya aprobado en primer debate sin necesidad de un decreto.

Sin embargo, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno sobre los riesgos de financiar el déficit con deuda en caso de que la nueva reforma tributaria fracase.

Lozano celebró que durante el debate se eliminara un artículo que, según ella, era un verdadero “pote de mermelada” por $6 billones de pesos. El artículo, denominado “otras transferencias previo concepto”, permitía al Ministerio de Hacienda manejar esos recursos con total discrecionalidad, sin control del Congreso.

“Descubrimos un articulito que iba a pasar desapercibido. Se llamaba otras transferencias. Eran seis billones que se terminaban manejando fuera del foco y fuera del control. Eso venía de gobiernos anteriores, pero es muy buena noticia que lo elimináramos”, afirmó la senadora.

Lo bueno, lo malo y lo feo del Presupuesto 2026

Durante la conversación, Lozano resumió en tres categorías su visión sobre lo aprobado:

Lo bueno: el presupuesto salió por ley y no por decreto, lo que demuestra que hubo acuerdo entre Gobierno y Congreso pese a las tensiones. Además, se logró un recorte de $10 billones que reduce el riesgo de gasto inflado. También destacó que se eliminaron artículos inconvenientes, como el que ponía en riesgo los fondos de pensiones territoriales y de maestros .

el presupuesto salió por ley y no por decreto, lo que demuestra que hubo acuerdo entre Gobierno y Congreso pese a las tensiones. Además, se logró un recorte de que reduce el riesgo de gasto inflado. También destacó que se eliminaron artículos inconvenientes, como el que ponía en riesgo los fondos de pensiones . Lo malo: el monto total sigue siendo “inflado” y poco realista. El presupuesto aprobado asciende a $546,9 billones, cifra que, según la senadora, se aleja del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no corresponde a la verdadera capacidad financiera del país.

el monto total sigue siendo “inflado” y poco realista. El presupuesto aprobado asciende a $546,9 billones, cifra que, según la senadora, se aleja del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no corresponde a la verdadera capacidad financiera del país. Lo feo: el Gobierno mantiene la expectativa de aprobar una nueva tributaria por $16 billones. Para Lozano, si esa iniciativa fracasa, existe el riesgo de que el Ejecutivo intente reemplazar los recursos con más deuda, lo cual sería un golpe severo para la economía.

Llamado a poner un “candado” a la deuda

La senadora advirtió que el Congreso debe actuar con firmeza para evitar que, en caso de que no se apruebe la reforma tributaria, el Gobierno acuda a créditos onerosos para llenar el hueco fiscal.

“Quiero que logremos un artículo nuevo que ponga un cerrojo, una llave, un candado, que diga: si no prospera la tributaria, no se puede reemplazar con deuda. Porque ese es mi temor: que terminemos tomando créditos carísimos como de gota a gota”, dijo.

Lozano comparó la estrategia de endeudamiento con el uso irresponsable de una tarjeta de crédito: “Suena fácil pasar la tarjeta, pero luego vienen los intereses y el ahorque. Eso compromete las finanzas del país por décadas”.

Riesgos en plena campaña electoral

La congresista recordó que el presupuesto se aprobó en un año de alta tensión política, con elecciones en el horizonte, lo que hace aún más complejo que el Congreso tramite una nueva ley de financiamiento.

“Es muy poco probable que prospere una tributaria en plena campaña. Entonces, toca ser realistas: recortar gasto y dejar de hacer cuentas alegres. El Gobierno no raspó la olla, la destruyó. El próximo presidente recibirá unas finanzas muy comprometidas”, concluyó.

El proyecto de Presupuesto 2026, que contempla $546,9 billones en gastos, con $85 billones en inversión, $102 billones en deuda y $359,3 billones en funcionamiento, ahora pasará a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde continuará la discusión.