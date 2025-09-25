Feria de trabajo SENA en Bucaramanga, 26 de septiembre: perfiles y requisitos para 1.000 vacantes

Bucaramanga

La Agencia Pública de Empleo del SENA, anunció que este 26 de septiembre, desde las 8:00 a.m en el Punto Digital Sur, ubicado en la carrera 19 104- 56, en el Colegio INEM de Bucaramanga se estarán ofertando cerca de 1.000 vacantes en diferentes sectores y perfiles de la economía en la feria de empleo.

Trabajo en Bucaramanga: perfiles disponibles

Hay perfiles como auxiliar contable, asistente administrativo, operario de logística y barrido, cuidadores, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, piscineros, jardineros, recepcionistas, conductores, y asesores comerciales.

“Si no están inscritos en la agencia, acá hacen el proceso para luego postularse a cualquiera de las vacantes disponibles que más le llame la atención de acuerdo a su perfil”, dijo Claudia Murillo, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

Requisitos para feria laboral en Bucaramanga:

Los interesados deben acercar al punto digital, llevar su hoja de vida, en físico o digital, completa, soportes de estudio y experiencia. En el lugar estarán los orientadores del SENA para apoyar la inscripción, actualización de datos. Se puede postular a una o varias vacantes a la vez.

Estas jornadas de empleo se están llevando a cabo cada 15 días en diferentes puntos digitales de Bucaramanga.

