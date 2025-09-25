“80% de los cambios de medidores de agua han sido revocados por irregularidades”: Superintendencia

Bucaramanga

La polémica por el cambio de medidores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - (amb) continua. La delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos, María Eugenia Aguilar, aseguró en entrevista con Caracol Radio que la entidad ha revocado cerca del 80% del cambio de medidores, tras reclamaciones de los usuarios, donde han evidenciado irregularidades en los procedimientos adelantados por el acueducto.

“El proceso está muy bien regulado por la Superintendencia y nosotros hoy en día somos la prenda de garantía. El 80% de lo que nos ha llegado en reclamación, el cambio de medidores, lo hemos ido revocando porque hemos verificado que el acueducto no cumple con el debido proceso”, señaló María Eugenia Aguilar, delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Lea también: Trabajadores del Acueducto de Bucaramanga han sido agredidos durante reposición de medidores

La principal queja de la comunidad: medidores en buen estado son retirados

De acuerdo con la delegada de la superintendencia, el malestar de la comunidad surge porque, aun cuando los medidores funcionan correctamente, empresas contratadas por el acueducto llegan a retirarlos sin cumplir los protocolos. La normativa exige que el usuario sea notificado con al menos tres días de anticipación y que pueda estar acompañado por un técnico durante la revisión.

“El cambio de medidor opera si y solo si, una vez llevado a revisión técnica, se certifica que está averiado”, explicó.

Custodia y devolución del medidor

La funcionaria, recordó que el medidor es propiedad del usuario y no de la empresa, por lo que debe ser devuelto después de la revisión, o en su defecto pagado como chatarra. “El medidor que fue cambiado es del usuario, se lo tienen que regresar o darle un valor por él. Esa ha sido otra queja recurrente”, afirmó.

Relacionado: Concejal Carlos Parra denuncia irregularidades en cambio de medidores del acueducto en Bucaramanga

Recomendaciones a la ciudadanía, tras llamado del acueducto por agresiones a los trabajadores

María Eugenia Aguilar, delegada de la superintendencia de servicios públicos, invitó a los usuarios a no entrar en confrontaciones con los operarios y a utilizar los canales formales de reclamación. Indicó que cuando se cobre un medidor en la factura, es ese el momento de presentar la queja formal. “Estamos haciendo revisiones frecuentes y, repito, el 80% de los casos lo hemos revocado por incumplimientos en el proceso”, enfatizó.

De interés: IMÁGENES: así será el nuevo Palacio de Justicia de Bucaramanga, se construirá en el barrio Bolívar

La funcionaria concluyó que la Superintendencia continuará acompañando a las comunidades, pues esta situación también se ha presentado en servicios como gas y energía, aunque con menor impacto que en el acueducto.