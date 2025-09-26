Envían a la cárcel a profesora de preescolar señalada de abusar sexualmente de niñas de 4 y 5 años

Medellín, Antioquia

Una profesora de preescolar fue enviada a prisión como medida de aseguramiento luego de ser imputada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años, tras ser señalada de agredir sexualmente a varias niñas entre los 4 y 5 años de edad.

Según el material probatorio recopilado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Antioquia (UENNA), los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2025 en un jardín infantil del municipio de San Andrés de Cuerquia, donde la docente Luz Ferney Lopera Bedoya se desempeñaba como educadora.

La Fiscalía estableció que la mujer habría aprovechado su rol de autoridad frente a las menores, así como la confianza depositada por los padres, para presuntamente someterlas a tocamientos de índole sexual. Las denuncias surgieron tras cambios en el comportamiento de una de las niñas, cuya madre decidió acudir a las autoridades. Posteriormente, otras víctimas también presentaron señales de abuso, lo que permitió avanzar en la investigación.

Durante las audiencias concentradas, la procesada negó los cargos, pero un juez de control de garantías consideró suficiente el acervo probatorio presentado por el ente acusador y ordenó su traslado a un centro carcelario como medida preventiva.