Fenalco confirmó el cierre de más de 60 empresas en el país por efectos de la reforma laboral. Foto: Caracol Radio.

Medellín, Antioquia

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ya está teniendo consecuencias negativas en el sector productivo. Según datos del gremio, al menos 63 empresas han cerrado sus puertas en diferentes regiones del país, aunque aún falta precisar el tamaño y los sectores más afectados.

Cabal explicó que las cifras provienen de una encuesta realizada por Fenalco entre empresarios de distintas áreas, con el fin de recoger sus percepciones, preocupaciones y experiencias frente a los primeros impactos de la reforma laboral.

“El gremio enfrenta una gran preocupación, no solo por los sobrecostos laborales, sino también por el grave deterioro de la seguridad que golpea tanto a los comerciantes como a los colombianos en general”, señaló el dirigente.

Las cifras

La encuesta que presentó Fenalco en Medellín muestra que el 75% de los empresarios considera que la reforma laboral está incentivando el crecimiento de esquemas informales en su sector, ya sea de manera significativa (48%) o moderada (27%), lo que confirma una percepción extendida de deterioro en la formalización del empleo. Solo un 6% opina que no hay ningún efecto.

A esto se suma una fuerte preocupación por aumentos próximos significativos del salario mínimo para 2026: un 59% lo considera muy preocupante porque comprometería la sostenibilidad de sus empresas y un 31% cree que generaría ajustes importantes. En contraste, apenas un 10% lo percibe como manejable, poco o nada preocupante.

Finalmente, Cabal dijo que estos resultados reflejan un alto nivel de incertidumbre frente a los costos laborales futuros, con el riesgo de una mayor informalidad y un entorno menos competitivo para la actividad.