El Blues & Folk Festival se vive en Cali y otras ciudades del país

La décimonovena edición del Blues & Folk Festival, un evento que conecta las raíces musicales de Colombia con los sonidos tradicionales de Estados Unidos tendrá presentaciones en Cali, Buenaventura, Palmira, Bogotá, Armenia y Pereira y se llevará a cabo hasta el 4 de octubre.

Según explicó Lina Torres, vocera del Colombo Americano para el evento, “el blues nace en las comunidades afrodescendientes de las plantaciones de algodón en el siglo XIX, y es considerado el padre de géneros como el soul y el rock. El folk, se diferencia por el uso de instrumentos artesanales como guitarras o flautas”.

Este año el festival se expande a seis ciudades del país, participan más de 20 artistas nacionales e internacionales, entre ellos la Banda Sinfónica de Bellas Artes, los Storytellers Carlos Reyes y Germán Pinilla, así como Juan Libiesis & Los Nadaístas. Desde Estados Unidos llegarán Regi Yarbrough “Yacblues” y Talibah Safiya, dos exponentes destacados del blues norteamericano.

La oferta musical incluirá blues, folk, rock, música andina y expresiones culturales como la tradición guajira, representada por Henry Pimienta Pushaina.

En Cali, los escenarios serán el Colombo Americano, Bellas Artes, Comfandi y el Colegio Hispanoamericano. Todos los conciertos tendrán entrada libre lo que incentiva la participación en espacios culturales y musicales. La programación completa está disponible en la página web del Colombo Americano.