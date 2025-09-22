Llegaron al puerto de Cartagena cuatro vehículos auxiliares del Metro de Bogotá

Cartagena

Arribaron al puerto de Cartagena los cuatro vehículos auxiliares del Metro de Bogotá, los cuales apoyarán la construcción de la Línea 1 del sistema.

Según la empresa Metro de Bogotá, estos vehículos tienen funciones especializadas de asistir las labores de mantenimiento de la infraestructura del sistema, del viaducto, de las fachadas y otras actividades en patio taller.

La llegada de estos vehículos auxiliares se da después del arribo de los primeros seis vagones de la Línea 1 del Metro de Bogotá procedentes de China. El primer tren llegó a la capital del país tras un viaje terrestre de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena.

La Primera Línea del Metro contempla 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas a la red de troncales de TransMilenio, permitiendo una conexión fluida entre diferentes modos de transporte. Del mismo modo, se articula con rutas alimentadoras, buses zonales y una red ciclista fortalecida.

La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros, lo que la convierte en una de las más largas de América Latina en su fase inicial.

Sus trenes, de 145 metros de largo y 2,90 de ancho, estarán compuestos por seis vagones con capacidad total para 1.800 pasajeros, es decir, 300 por cada vagón. De estos, 252 asientos estarán disponibles, incluyendo 36 reservados para población prioritaria, garantizando accesibilidad e inclusión.

Estos equipos técnicos tienen funciones especializadas: llevarán a cabo la revisión de fachadas, apoyo en los tramos elevados y labores operativas dentro del patio taller ubicado en Bosa. Al integrarse a las tareas de mantenimiento, se espera que contribuyan a asegurar la integridad estructural y al cumplimiento de estándares de seguridad.

La llegada de estos auxiliares ocurre poco después de que arribaran los primeros seis vagones al patio taller, lo que refuerza la preparación técnica y logística del sistema antes de su entrada en funcionamiento. De acuerdo con la Empresa Metro, estos vehículos representan un avance significativo en la fase de consolidación del proyecto del Metro, que ya suma cerca del 62 por ciento de ejecución.