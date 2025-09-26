Ciudadanos y empresarios le piden a Juan Carlos Pinzón formalizar su candidatura a la Presidencia
Más de 100 personas le enviarán una carta al ex ministro en donde le pedirán que recupere al país y que entre en la carrera presidencial.
Por medio de una carta, más de 100 empresarios le pidieron al exministro de Defensa, a Juan Carlos Pinzón, oficializar su candidatura presidencial.
En el documento, aseguran que es necesario “recuperar la confianza en las instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales” a través de su liderazgo.
Entre los firmantes están Manuel Santiago Mejía, Carlos Raúl Yepes, entre otros.