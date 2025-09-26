Política

Ciudadanos y empresarios le piden a Juan Carlos Pinzón formalizar su candidatura a la Presidencia

Más de 100 personas le enviarán una carta al ex ministro en donde le pedirán que recupere al país y que entre en la carrera presidencial.

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia ante EE.UU. (Getty Images)

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia ante EE.UU. (Getty Images) / Jason Koerner

Mariana Neira

Por medio de una carta, más de 100 empresarios le pidieron al exministro de Defensa, a Juan Carlos Pinzón, oficializar su candidatura presidencial.

En el documento, aseguran que es necesario “recuperar la confianza en las instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales” a través de su liderazgo.

Entre los firmantes están Manuel Santiago Mejía, Carlos Raúl Yepes, entre otros.

