Ciudadanos y empresarios le piden a Juan Carlos Pinzón formalizar su candidatura a la Presidencia

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia ante EE.UU. (Getty Images) / Jason Koerner

Por medio de una carta, más de 100 empresarios le pidieron al exministro de Defensa, a Juan Carlos Pinzón, oficializar su candidatura presidencial.

En el documento, aseguran que es necesario “recuperar la confianza en las instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales” a través de su liderazgo.

Entre los firmantes están Manuel Santiago Mejía, Carlos Raúl Yepes, entre otros.