¿Alianza política? Expresidente Uribe se reunió con exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón

A través de sus redes sociales y finalizando una semana marcada por tensiones políticas y conmoción por la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, el expresidente de la República y cabeza de dicho partido político, Álvaro Uribe Vélez, compartió la foto de un encuentro que podría traer algunas alianzas.

El expresidente se reunión con el economista y exministro de Defensa del gobierno Santos, Juan Carlos Pinzón. Este encuentro se dio en un contexto en el que Pinzón suena como posible precandidato presidencial.

Uribe defiende de Pinzón

El expresidente acompañó la fotografía del encuentro con un mensaje dirigido a su colectividad.

“Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue Ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió (Juan Manuel Santos) que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, dijo el expresidente.

Asimismo, Uribe expreso que de cara a las elecciones del 2026 su partido busca alianzas que le permitan triunfar en dichos comicios.

“También manifesté al Dr. Pinzón que la candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección de 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia. Con el Dr. Pinzón identificamos puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social", explicó el expresidentes.

Cabe resaltar que Pinzón se desempeñó como embajador de Colombia en Washington, Estados Unidos, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.



