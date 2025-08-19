¿Juan Carlos Pinzón será candidato del Centro Democrático para elecciones 2026? Esto confirmó en 6AM
Juan Carlos Pinzón, habló acerca de su reciente reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

El precandidato presidencial, aseguró que el Centro Democrático es un partido el cual tiene reglas propias, con candidatos que llevan mucho tiempo trabajando y a quienes Pinzón respeta, sin embargo, resaltó que tiene una experiencia en temas de seguridad y un conocimiento del territorio colombiano que según él, “pocas personas han tenido”.
El senador afirmó que tiene la disposición de servirle a Colombia, y mencionó que los ciudadanos deben entender que el presidente es una persona que le está prestando un servicio al país, y quien debe administrar las capacidades nacionales para que a la gente le vaya mejor y mejore sus condiciones de vida.
Según esto, estableció que el país se encuentra en un momento difícil, donde se han ido alrededor de un millón y medio de personas y donde anualmente han incrementado entre 100,000 y 150,000 solicitudes de asilo político en el exterior. Demostrando un deterioro y desesperanza en los colombianos.