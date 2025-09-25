Capturado alias “Pescador” por homicidio en El Peñol: tenía antecedentes por violencia y lesiones

En un avance contra el crimen en el Oriente antioqueño, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró esclarecer el homicidio de Juan Carlos Giraldo Hoyos, ocurrido el pasado 14 de septiembre en la vereda El Chilco de El Peñol, y capturar al presunto responsable, conocido como alias “Pescador”.

La víctima, de 40 años, fue atacada con arma de fuego cerca de la escuela de la vereda, en hechos que conmocionaron a la comunidad local. Aunque fue trasladada al hospital por un ciudadano que presenció la agresión, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Gracias a un trabajo investigativo realizado dentro de la estrategia “Actuando por Antioquia”, las autoridades identificaron y judicializaron al presunto autor material. Alias “Pescador” fue capturado por orden judicial durante diligencias de allanamiento en la vereda Bonilla, también en zona rural de El Peñol.

“Tras una investigación rápida fue judicializado y capturado un hombre conocido como alias ”Pescador" en un allanamiento en la vereda Bonilla. Durante la diligencia se incautaron un revólver, 15 cartuchos calibre 38mm y un teléfono celular”, señaló el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, Comandante del Departamento de Policía Antioquia.

El capturado, oriundo de San Vicente de Ferrer, cuenta con varios antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA):