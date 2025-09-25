Ciudad Mallorquín recibe precertificación internacional por su modelo de urbanismo sostenible

Ciudad Mallorquín recibió la precertificación LEED for Cities and Communities, otorgada por el Consejo de la Construcción Sostenible de Estados Unidos (USGBC).

Este reconocimiento lo convierte en el primer proyecto urbano del Caribe colombiano en alcanzar este estándar internacional de sostenibilidad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La distinción avala la gestión en movilidad sostenible, eficiencia energética, planeación urbana y calidad de vida. En sus primeras fases, el proyecto contempla la construcción de 16.000 viviendas, el 90% de ellas de interés social, además de una amplia infraestructura verde que representa más del 36% del área total.

Concebido como un modelo de ciudad planificada, Ciudad Mallorquín busca que sus habitantes puedan acceder en pocos minutos a servicios básicos como salud, educación, comercio, recreación y transporte público, sin depender del vehículo privado. El proyecto incluye ciclorrutas, parques públicos y espacios de encuentro comunitario, con el fin de reducir emisiones y fomentar la movilidad activa.

Para la Entidad Certificadora de Negocios Verdes y el Green Business Certification Inc. (GBCI), que verificaron el proceso, este resultado refleja años de trabajo técnico e institucional.

“Este proyecto marca un referente para la región y para la transformación de nuestras ciudades hacia modelos resilientes y responsables con las personas y el medio ambiente”, destacó María Alexandra Cardona Peña, arquitecta de GBCI Colombia.

Impacto económico y social en Puerto Colombia

Más allá de su sello ambiental, Ciudad Mallorquín también ha tenido efectos en el desarrollo regional. Según cifras del proyecto, ha generado más de 3.000 empleos directos y 6.500 indirectos anuales, con una inversión que supera los 2,5 billones de pesos. Se estima además que, una vez consolidado, permitirá aumentar en un 50% el recaudo predial de Puerto Colombia, fortaleciendo las finanzas del municipio.

Actualmente, 2.800 familias ya habitan en este nuevo entorno urbano, donde ferias, actividades sociales y espacios públicos están contribuyendo a crear tejido comunitario.