La Guajira brilla en Cannes: recibe premios a Mejor Video Turístico Regional y Mejor Cinematografía

La Guajira sigue conquistando escenarios internacionales. Esta vez, el departamento recibió dos prestigiosos reconocimientos en los Cannes Corporate Media & TV Awards 2025: Mejor Video Turístico Regional y Mejor Cinematografía, gracias a la pieza audiovisual central de la estrategia “Descubre La Guajira – Discover La Guajira”.

Este video, que ha recorrido el mundo como embajador del turismo guajiro, logró cautivar al jurado por su autenticidad, estética y narrativa sensible, exaltando la riqueza natural, cultural y ancestral del territorio.

El gobernador Jairo Aguilar Delgado, impulsor de la campaña, celebró este nuevo logro:

“Gracias a Dios el video ha impactado enormemente, tanto que nos ha llevado ya a más de seis premios a nivel internacional.”

Un turismo que cuenta historias

La pieza audiovisual no busca mostrar grandes infraestructuras ni el llamado “turismo de lujo”, sino ofrecer una mirada honesta y profunda del territorio y su gente:

“La Guajira hoy cuenta historias. Muestra una experiencia que la gente quiere vivir, muy lejos de ese turismo arrasador de las grandes infraestructuras.”

“Habla de la experiencia, de nuestra cultura viva. Eso nos mantiene en un posicionamiento integral.”

El video fue producido por la agencia Tornus, en un proceso creativo de apenas cuatro días:

“En cuatro días pudieron ahí presentar la belleza del territorio”, destacó Aguilar.

La propuesta visual hace énfasis en el arte ancestral, la gastronomía, los paisajes y el alma del pueblo guajiro:

“Quien ve el video lo toca en esencia. Es la experiencia viva del pueblo guajiro.”

Impacto real y cifras en alza

La estrategia de posicionamiento internacional está dando frutos tangibles. Aguilar compartió resultados que reflejan el impacto del video en la promoción del destino:

• Se espera cerrar el 2025 con 12.000 turistas internacionales, una cifra histórica para el departamento.

• El aeropuerto Almirante Padilla es, por segundo año, el segundo del país con mayor crecimiento porcentual de pasajeros.

• El uso de tarjetas de crédito por turistas extranjeros aumentó más del 46%.

“Queríamos que el departamento de La Guajira se presentara al mundo, queríamos tener marca turística”, afirmó el gobernador.

Además del impulso audiovisual, la campaña se ha fortalecido con alianzas estratégicas como la firmada con Avianca, que proyecta el video en sus vuelos nacionales e internacionales.

Rumbo al millón de pasajeros

Las expectativas para el turismo son altas:

“Tenemos que pensar ya en el millón de pasajeros”, aseguró Aguilar, quien también anunció proyectos de infraestructura clave como la cuarta marina del país, un nuevo malecón en Manaure y un ecoparque en desarrollo con el apoyo de la Universidad de La Guajira.

Todo esto apunta a un turismo sostenible, auténtico y conectado con el alma del territorio:

“El turismo se tiene que convertir en ese motor esencial del territorio. Tiene que permitirnos seguir ayudando a nuestras comunidades.”