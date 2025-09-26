Pentágono convoca reunión inédita con cientos de generales en plena tensión internacional

El jefe del Pentágono ha ordenado a cientos de generales y almirantes del ejército estadounidenses que se reúnan a principios de la próxima semana en una base del Cuerpo de Marines en Virginia. Este llamado sin precedentes y sin motivo aparente ha generado confusión y alarma.

El secretario de Defensa, o del ahora llamado Departamento de Guerra, Pete Hegseth, ha convocado a una reunión de emergencia a todos los oficiales superiores con rango de general de brigada o más, así como a sus equivalentes en la Armada. También fueron citados sus principales asesores alistados, comandantes en zonas de conflicto y altos líderes destacados en Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

En total, Estados Unidos cuenta con unos 800 generales y almirantes desplegados en el país y en el extranjero, sin embargo, se desconoce cuántos han sido convocados a este encuentro.

Confusión y alarma tras este llamado

Se trata de una reunión sin precedentes en décadas que ha sembrado confusión y alarma. Ocurre en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas con China y Rusia, el despliegue de buques de guerra en el Caribe y a pocos días de un posible cierre de gobierno mientras el Congreso debate el presupuesto para el año fiscal 2026.

Algunos temen que se trate de anuncios de reducción de personal, después de los despidos de altos mandos militares ejecutados por la administración Trump a comienzos de este año.

Recordemos que Hegseth ordenó en mayo recortar unos 100 generales y almirantes. En aquel entonces, exigió una reducción mínima del 20% en el número de oficiales de cuatro estrellas, el rango más alto del ejército, en servicio activo y la correspondiente cantidad de generales en la Guardia Nacional. Y también se conoció que habrá otra reducción, al menos del 10%, en el número total de generales y almirantes de toda la fuerza.

Otros funcionarios resaltan el riesgo de seguridad que implica concentrar a la mayoría de los altos mandos en un mismo lugar, cuando, dicen, que lo que tenga que comunicar el secretario Hegseth podría transmitirse por correos seguros, llamadas o videoconferencias.

Algunos se preguntan si el evento es, en gran medida, una oportunidad para que Hegseth y Trump se tomen imágenes atractivas de ellos mismos hablando frente a una sala de generales y almirantes.

La cita tendrá lugar la próxima semana en la base de Quantico, Virginia, según confirmaron fuentes del Pentágono.