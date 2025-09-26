Tabla de Reclasificación: Así está la lucha por ir a la Libertadores y la Sudamericana del 2026

Tolima y Medellín protagonizan uno de los partidos más llamativos de la fecha 13 / Colprensa.

Este viernes comienza la fecha 13 de la Liga colombiana 2025-II, jornada que tendrá varios enfrentamientos directos en la lucha por una mejor posición en la tabla de la Reclasificación.

A la fecha, Deportivo Independiente Medellín es el equipo que más puntos ha sumado a lo largo del 2025; sin embargo, varios equipos se encuentran al acecho, con un margen de puntos muy corto.

Uno de ellos es el Deportes Tolima, tercero en dicha tabla con 64 unidades, cuatro menos que el Poderoso y a quien estará recibiendo este sábado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Los dos campeones de Liga en el año estarán directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que Santa Fe es por ahora el único equipo colombiano que se ha asegurado su presencia en el máximo certamen de clubes del continente.

Entretanto, los otros dos cupos se entregarán a los mejores equipos de la Reclasificación que no sean campeones de Liga. En caso de que el cuadro Cardenal volviera a ser campeón, el otro cupo se dará para el tercer mejor equipo de la Reclasificación.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Por su parte, de los cuatro tiquetes a la Copa Sudamericana del próximo año, tres se darán a los mejores equipos de la Reclasificación que no tengan tiquete a la Copa Libertadores. El otro se entregará para el equipo que gane la Copa Colombia de la presente temporada.

En caso de que el campeón de la Copa Colombia también cumpla los parámetros para ir a Copa Sudamericana por la Reclasificación, o incluso, tenga tiquete a la Copa Libertadores, el otro clasificado a la Copa Sudamericana será a través del siguiente equipo en la Reclasificación.

Tabla de la Reclasificación 2025

1) Deportivo Independiente Medellín: 68 Puntos (Libertadores)

2) Independiente Santa Fe: 66 (Libertadores / Asegurado)

3) Deportes Tolima: 64 (Libertadores)

4) Atlético Nacional: 63 (Sudamericana)

5) América de Cali: 61 (Sudamericana)

6) Millonarios: 61 (Sudamericana)

7) Junior: 60

8) Atlético Bucaramanga: 53

9) Once Caldas: 49