Definido el árbitro central para el clásico Nacional Vs. Millonarios

Atlético Nacional recibe a Millonarios este sábado en el estadio Atanasio Girardot, en una nueva edición del, considerado por muchos, clásico del fútbol colombiano. El equipo antioqueño se encuentra peleando por la parte alta de la tabla; los azules luchan por llegar a los ocho.

Seis puntos diferencian a ambos equipos en la clasificación, que también se encuentran cerca en la Reclasificación, adelante el Verdolaga con 63 unidades, dos más que los bogotanos.

¿Quién dirigirá el partido?

Este viernes se dio a conocer la lista de árbitros que estarán en la fecha 13 del fútbol colombiano. El encargado del juego entre Nacional y Millonarios será Diego Ulloa del Valle, acompañado en el VAR por Ricardo García.

En el presente campeonato, Ulloa ha dirigido cinco compromisos, uno para cada equipo. En total, ha enseñado 37 amarillas, para un promedio de 7.4 por partido, y dos cartulinas rojas.

De hecho las dos expulsiones fueron para jugadores de Nacional, en el empate 0-0 ante el Tolima en Ibagué, donde los antioqueños terminaron jugando con nueve hombres en el campo.

Por su parte, a Millonarios le dirigió el partido en el que se impuso 3-0 al Junior de Barranquilla. En dicho encuentro enseñó siete cartulinas amarillas. Ulloa también estuvo al frente del juego de ida de la pasada final del fútbol colombiano, partido que terminó empatado 0-0 en Bogotá entre Santa Fe y Medellín.