A la cárcel hombre acusado de violar y asesinar a su hijastra de 9 años en Mosquera

Colombia

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 33 años, acusado por la Fiscalía de violar y asesinar a su hijastra de 9 años en una vivienda de Mosquera, Cundinamarca.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre. La Fiscalía señaló que el hombre “abusó sexualmente de la niña y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, en múltiples ocasiones, en una habitación del inmueble”.

Detalles del crimen

La Policía llegó a la vivienda tras recibir una alerta ciudadana.

La menor fue trasladada a un centro asistencial, pero “arribó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas”.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque habría sido cometido como represalia contra la madre de la víctima, quien había sido intimidada previamente.

Proceso judicial

La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al hombre los delitos de:

Feminicidio agravado

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado

El procesado no aceptó los cargos. Fue capturado en un hospital donde se recuperaba de heridas que, al parecer, él mismo se habría causado tras el crimen.