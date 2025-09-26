Bogotá

A la cárcel hombre acusado de violar y asesinar a su hijastra de 9 años en Mosquera

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 33 años señalado por la Fiscalía de haber abusado sexualmente y asesinado a su hijastra en Mosquera, Cundinamarca.

A la cárcel hombre acusado de violar y asesinar a su hijastra de 9 años en Mosquera

Marcela Santos

Colombia

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 33 años, acusado por la Fiscalía de violar y asesinar a su hijastra de 9 años en una vivienda de Mosquera, Cundinamarca.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre. La Fiscalía señaló que el hombre “abusó sexualmente de la niña y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, en múltiples ocasiones, en una habitación del inmueble”.

Detalles del crimen

Proceso judicial

La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al hombre los delitos de:

El procesado no aceptó los cargos. Fue capturado en un hospital donde se recuperaba de heridas que, al parecer, él mismo se habría causado tras el crimen.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad