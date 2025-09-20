Menor de edad habría sido abusada por integrantes de banda criminal ‘Los Espartanos’ en Buenaventura

En el barrio La Independencia del distrito de Buenaventura, tres hombres fueron capturados por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una menor de 16 años. El hecho, fue atendido oportunamente por una patrulla de la Policía Nacional tras recibir un reporte ciudadano.

Los detenidos fueron identificados como José Miguel Cuero, alias “Caicedonia” de 23 años; Jorge Cuero, alias “Jaider” de 18; y Marlon Mosquera de 19 años. Según las autoridades, son presuntos integrantes de la banda criminal Los Espartanos´´ y deberán enfrentar cargos por el delito de acceso carnal violento.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue abordada por los tres sujetos cuando salía de su institución educativa. En contra de su voluntad fue llevada hasta un inmueble abandonado en el sector, donde presuntamente fue abusada sexualmente.

Según el reporte de las autoridades, la menor fue encontrada en vía pública bajo custodia de vecinos que alertaron a las patrullas de la Policía quienes oportunamente capturaron a los presuntos agresores.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías legalizó las capturas y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La menor recibe atención médica, psicológica y acompañamiento institucional y permanece bajo acompañamiento de su familia y de las autoridades competentes de restablecimiento de derechos.