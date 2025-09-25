“Si Petro no fuera presidente, Miguel Uribe estaría vivo”: Federico Gutiérrez en Congreso de Fenalco

En un discurso cargado de críticas al gobierno nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una de las afirmaciones más contundentes del evento al señalar que “si Petro no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo”.

La frase fue pronunciada durante la instalación del Congreso Nacional de Comerciantes que conmemora los 80 años de Fenalco en Plaza Mayor Medellín. Gutiérrez se refirió al crimen del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace varios meses en Bogotá, como consecuencia de lo que llamó “el odio desde el poder”.

“Yo no puedo asegurar que Petro haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe, pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es que si Petro no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo”, declaró.

Críticas al gobierno Petro

El alcalde de Medellín también trazó un duro diagnóstico del actual gobierno. Aseguró que Colombia necesita un mandatario que “respete a los empresarios, que no quiera destruir empresas, que esté del lado de los soldados y policías y no del ELN o de las estructuras criminales”.

Entre las características que debería tener el próximo presidente de Colombia, Gutiérrez mencionó: respeto a los aliados internacionales como Estados Unidos, apoyo a la institucionalidad, claridad mental “que gobierne con los cinco sentidos”, y la capacidad de “no gobernar con odio, porque quien odia genera más odio hasta causar muerte”.

Mensaje a los empresarios y apuesta por las regiones

Gutiérrez también envió un mensaje directo al empresariado, a quienes agradeció por seguir generando empleo y resistir en medio de la incertidumbre.

“Colombia se va a recuperar con el trabajo de la gente, de los empresarios y desde las regiones. Ya pronto cesará la horrible noche”, dijo, evocando el himno nacional.

En su discurso, usó el caso de Medellín como ejemplo de recuperación institucional, al comprar el gobierno de Petro con el del exalcalde Daniel Quintero: “A Medellín también se la robaron, pero juntos hemos recuperado la ciudad, la institucionalidad, y la estamos llevando a otro nivel”.