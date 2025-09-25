Contradictores no deben ser enemigos: presidente de Fenalco

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes en Medellín, el presidente de Fenalco Nacional, Jaime Alberto Cabal, criticó duramente al gobierno del presidente Gustavo Petro y llamó a construir una Colombia con respeto institucional y estabilidad democrática.

Con un discurso encendido en la instalación del Congreso Nacional de Comerciantes que celebra los 80 años de Fenalco, el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, aseguró que Colombia necesita gobernantes que “no tomen posición dependiendo de si las personas piensan igual que él”, en clara alusión al presidente Gustavo Petro.

“Estamos hastiados de los discursos de odio y de insultos que sólo han traído divisiones que alimentan el clima hostil y de violencia”, expresó Cabal ante cientos de empresarios y comerciantes reunidos en Plaza Mayor Medellín.

Agregó que el país necesita salir de un gobierno “lleno de mentiras” que, según él, ha hecho retroceder a Colombia tres décadas en desarrollo y progreso. “Estamos aburridos de la incoherencia, inconsistencia, incontinencia verbal, vulgar, triste, inmadura, que ha producido desprecio por las instituciones y las personas”, sentenció.

“315 días para el cambio”

El dirigente gremial recordó que en 315 días se realizará el cambio de gobierno y enfatizó que el rumbo del país depende de los ciudadanos: “Nos quedan 163 días para las elecciones del Congreso y 181 para la primera vuelta presidencial. No podemos perdernos días para ser parte de la construcción de una nueva esperanza”.

“Colombia no necesita solo un gobierno de transición, necesita un proyecto colectivo a 30 años, un país gobernado con una visión de Estado y continuidad institucional”, afirmó, al proponer un “gran proyecto colombiano” de largo plazo que supere los vaivenes políticos.

Defensa de la empresa y las instituciones

Cabal defendió principios como la libertad de empresa, la libre competencia, la propiedad privada, y criticó lo que consideró una constante amenaza del actual gobierno a la institucionalidad. “Seguiremos defendiendo con fuerza la democracia, la Constitución y a las instituciones que han hecho contrapeso al Gobierno Nacional”, afirmó.

También respaldó el papel de alcaldes y gobernadores: “A ustedes, señores alcaldes y gobernadores, que a pesar de no contar con el apoyo del gobierno, están sacando sus visiones adelante”.

Defensa de la Fuerza Pública y crítica al gasto público

El presidente de Fenalco expresó su apoyo a los miembros de la Fuerza Pública que “aún desmoralizados se juegan la vida por nosotros”, y abogó por un Estado austero que invierta más en educación, salud y justicia, pero con calidad, cobertura y eficiencia: “No queremos un Estado derrochador como el actual”.

“No queremos más bodegas ni más corrupción”

El gremio también se refirió a las críticas que han recibido por parte del gobierno y sectores afines. “Muchos se preguntan por qué en Fenalco hemos sido tan críticos con Petro y su gobierno, inclusive sus propios escuderos y en las bodegas nos acusan de hacer política”, dijo Cabal, señalando que su postura obedece a la defensa de los principios democráticos y del tejido empresarial del país.

“Queremos un país donde la corrupción no sea parte de la cultura de los gobernantes ni de los ciudadanos, y donde combatirla no signifique persecuciones, sino desarrollo”, concluyó.

