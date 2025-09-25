Andesco culpa a Petro por encarecimiento del gas y alerta riesgo de desabastecimiento energético

Desde Medellín, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis que enfrenta el sector energético del país por las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el gremio, en los últimos tres años el costo del gas para los usuarios ha aumentado más de un 25%, una carga que impacta a los hogares y a la competitividad del país.

Sánchez cuestionó la prohibición de los proyectos de fracking en Colombia, recordando que el 12% del gas que se importa proviene precisamente de esta técnica. “El gas que traemos importado, que hoy casi es del 12% del mercado es con fracking. Por qué vamos a comprar gas importado con esas características y no vamos a producir en Colombia teniendo la disponibilidad en muchos territorios colombianos”.

¿Desabastecimiento de gas y energía?

El dirigente gremial advirtió que Colombia se expone a un desabastecimiento de gas y energía que pondría en riesgo tanto a los hogares como a la industria. “vamos a tener un desabastecimiento de gas, vamos a tener un desabastecimiento de energía, vamos a tener unos procesos de contaminación porque no se han hecho los requisitos que se requieren y aquí simplemente ellos —el Gobierno Nacional— gana con cara y con sello, los buenos son ellos, pero no hacen nada, los malos somos nosotros, que estamos haciendo la inversión y nos están cambiando las reglas del juego cada que pueden”.

Sánchez también criticó la reforma tributaria, al señalar que el Gobierno Nacional está castigando la transición energética con la imposición de un impuesto a los vehículos híbridos. “Lo que debía hacerse era incentivar, no desestimular, para que Colombia fuera ejemplo de revolución ambiental”, enfatizó.

La advertencia de Andesco pone sobre la mesa un escenario crítico: tarifas de gas cada vez más altas, un modelo energético vulnerable y la posibilidad real de que el país se quede sin suficiente suministro.