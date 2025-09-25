SENA abre inscripciones 2025: más de 400 cursos virtuales para estudiar en Bogotá y otras regiones

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, anunció que abrirá nuevas inscripciones para realizar cursos virtuales totalmente gratis. Estas ofertas académicas estarán disponibles en Bogotá y en otras regiones del país, debido a ello, un dato importante a tener en cuenta, es la consulta previa de las ciudades o municipios en los que estarán disponibles estás oportunidades.

Según lo que presentó el SENA, tal parece que, habrá más de 400 cursos disponibles en su plataforma académica. Las áreas en las que se estará ofertando estos cursos son:

Tecnología

Agro

Turismo

Artesanías

Finanzas

Para poder consultar y acceder a esta información, se debe ingresar al portal web Betowa, dónde se podrá visualizar el tipo de curso que se ajuste según los gustos y la necesidad de cada persona.

✨ ¿Buscas cursos gratis y prácticos?



En el SENA encuentras formación para complementar tus conocimientos y aplicar lo que aprendes. 🤓



👉 No te quedes por fuera, consulta nuestros cursos en https://t.co/Tnu0pIp2de ✅#ConDignidadCumplimos #EstudiaEnElSENA 💚 pic.twitter.com/Qu9hTp9WRO — SENA (@SENAComunica) September 24, 2025

Requisitos para aplicar a estos cursos gratuitos ofrecidos por el SENA

Para acceder a estos cursos que se están ofertando en Bogotá y en otras regiones de Colombia, es importante que se cumpla con los requisitos básicos para aplicar:

Ser colombiano.

Si es extranjero y reside en el país, es fundamental que presente su tarjeta de identificación y permisos correspondientes.

Si es aspirante, se debe garantizar que los datos de contacto, como número de documento y correo electrónico, sean correctos, ya que por ese medio, el SENA podrá informar como va el proceso de selección.

Si es un Aspirante a un nivel tecnólogo, sin excepción, deberá contar previamente el registro SNP ICFES.

Esta información se puede encontrar de forma detallada en la página oficial del SENA, en la sección de “preguntas frecuentes”, allí también se podrá visualizar otros datos importantes. Por otro lado, el proceso de registro para estos cursos es extensa, debido a ello, es crucial que se siga el paso a paso para evitar un procedimiento erróneo.

Paso a paso para el registro a estos cursos del SENA

Para acceder, es necesario que primero el aspirante o interesado se haya registrado previamente en Betowa, una extensión del SENA, para consultar de forma más sencilla el estado de la inscripción. Aquí el paso a paso:

Ingresar al sitio web Sena Betowa . En la página principal estará el botón “Registrarse” , se deberá hacer click allí para comenzar con el proceso.

. En la página principal estará el botón , se deberá hacer click allí para comenzar con el proceso. En la pantalla de registro, se debe registrar el tipo de documento de identidad que se utilizará, el sistema verificará si anteriormente hubo un registro en SofiaPlus .

. Una vez se haya avanzado con el proceso, deberá de aceptar los términos y condiciones.

La persona deberá de completar toda la información personal que se le solicite, como el número de teléfono y demás.

La plataforma del Sena pedirá que se establezca una contraseña de al menos cinco caracteres.

Una vez completados estos pasos, el sistema confirmará si el registro fue exitoso o no. Asimismo, llegará un correo electrónico con la confirmación de la inscripción.

