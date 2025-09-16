Regresa Expo Exterior 2025: La feria de ofertas educativas internacionales más grande de Colombia

Desde su creación, Expo Exterior ha abierto las puertas del mundo a los jóvenes colombianos, más de 11.000 estudiantes ya han viajado al exterior gracias a las oportunidades, programas y asesorías que han logrado encontrar en este evento, mientras que más de 200 becas y ayudas académicas se han entregado o gestionado en renombradas universidades internacionales.

El evento, que se ha consolidado como la feria educativa más importante y grande del país, también ha asesorado a más de 8.000 jóvenes, generado vínculos entre colegios y universidades colombianas con instituciones extranjeras y tejido alianzas con embajadas y gobiernos locales, con el fin de impulsar la internacionalización, la empleabilidad juvenil y la movilización social.

¿Cuándo y dónde?

Expo Exterior 2025, se realizará el próximo 20 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero de 11am a 6pm

Ofertas:

Expo Exterior 2025 llega con la mejor oferta de la historia en términos de educación internacional, que se haya visto en una feria en Colombia: más de 6.000 programas académicos en reconocidas universidades internacionales de la talla de Melbourne University, Queensland University, Simon Fraser University, Twente University, entre otras, además de oportunidades laborales que incluyen la posibilidad de aplicar a la visa EB3 para Estados Unidos, programas de au pair en Europa y Estados Unidos, voluntariados en Sudáfrica, además de becas del 100% para mujeres en tecnología en Alemania y Australia y asesorías especializadas en becas deportivas.

“Nos preparamos pensando en los sueños de los jóvenes colombianos. En Expo Exterior queremos que cada estudiante encuentre el camino que mejor se ajuste a su realidad: ya sea por presupuesto, por excelencia académica o por el país al que anhela llegar. Nuestro propósito es que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”, expresó Andrea Palacios CEO de Blue Studies International.

Expo Exterior se ha consolidado en el sector como la feria de educación internacional más sólida y completa, razón por la cual cuenta con el respaldo de la Embajada de Australia, la Embajada de Nueva Zelanda, El Gobierno de Victoria, El Gobierno de Queensland, Expatrio Alemania, Air Canada, Sufi, entre otras grandes instituciones de renombre asociadas al sector educativo..

Este año, como ya es habitual, Expo Exterior ofrece espacios VIP que permitirán una interacción más cercana con representantes de universidades internacionales, conversatorios y foros con información exclusiva sobre cómo aplicar a las universidades, acceder a becas, escribir ensayos de aplicación y hasta de qué manera seleccionar el mejor destino según gustos y necesidades.

El evento está dirigido a estudiantes de colegios y universidades, así como a padres de familia, docentes e instituciones educativas interesadas en abrir espacios de internacionalización. Entre los objetivos del evento que marcan la diferencia, es que cada participante saldrá no solo con contactos y oportunidades, sino con una hoja de ruta concreta que servirá de guía inicial para dar los primeros pasos en la construcción de su proyecto académico internacional.

Para poder participar en Expo Exterior 2025 debe inscribirse de manera gratuita en la página https://landing.bluestudies.com/expo-exterior-2025 cupos limitados.

Expo Exterior en cifras ha logrado: