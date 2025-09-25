¿Qué hacía Roy Barreras en la audiencia de imputación de cargos al alcalde de Tunja?

La Fuerza de la Paz, fue el partido que avaló la candidatura de Krasnov a la alcaldía

Tunja

Después de tres intentos, la cuarta fue la vencida y la Fiscalía pudo imputarle cargos por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

En la audiencia virtual del 25 de septiembre, en la que había casi cincuenta personas conectadas, sorprendió ver al exsenador, exministro del Interior y exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.

¿Pero qué hacía el curtido político vallecaucano en esa diligencia?

El partido La Fuerza de la Paz fue el que avaló la candidatura de Mikhail Krasnov a las elecciones a la alcaldía de Tunja en 2023.

¿Qué está pasando con el partido que avaló al alcalde de Tunja?

Esta semana el Consejo Nacional Electoral decidió que se debía negar la creación del partido político Juntos, que nacería gracias a la división de La Fuerza de la Paz, la colectividad de Roy Barreras.

Según los magistrados del CNE, no se puede abusar de la figura de la escisión, pues La Fuerza de la Paz, había nacido justo de la separación del partido Alianza Democrática Amplia, ADA.