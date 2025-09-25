Fiscal revela presiones y amenazas del alcalde en contratación de Juan Sebastián Ramírez

Durante la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía presentó un recuento detallado sobre el proceso que llevó a la contratación de Juan Sebastián Ramírez, señalando que no existieron canales oficiales de recepción de hojas de vida, sino que se recurrió a mecanismos alternos impulsados por el entonces alcalde. «…No existen canales institucionales oficiales habilitados únicamente para la recepción de hojas de vida (…) fue una iniciativa que surgió en noviembre a través de redes sociales…», explicó el fiscal, indicando que este procedimiento no tenía carácter formal.

El funcionario judicial expuso que, una vez firmado el contrato, se requirió a Ramírez por parte del tribunal el 20 de febrero, en el marco de una investigación en curso. «…Efectivamente, como se puede ver en el interrogatorio de Juan Sebastián Ramírez, fue contactado en la carrera octava, en donde se reunió con Miguel Ángel y en donde le remitieron la información que él tenía que contestar…», relató el fiscal, destacando la existencia de comunicaciones vía WhatsApp incorporadas al expediente.

La Fiscalía también señaló presiones ejercidas sobre Eduardo Ernesto Camargo, entonces gerente de ECOVIVIENDA, para firmar documentos que avalaran la contratación. «…El señor Camargo fue citado a la Alcaldía, en donde le entregaron una carta de renuncia y un documento en el que debía manifestar que Ramírez había sido contratado por méritos propios…», afirmó el fiscal, agregando que posteriormente Camargo denunció amenazas y pérdida de documentos.

En el relato de la Fiscalía se incluyeron señalamientos de constreñimiento. «…El señor alcalde me hizo una amenaza porque estaba muy molesto por mis contactos con el personero municipal y que estaba averiguando por mi hija para divulgar supuestos videos…», citó el fiscal sobre la declaración de Camargo, quien sostuvo haber firmado bajo presión una declaración contraria a sus convicciones. Estos elementos, dijo el fiscal, refuerzan la hipótesis de manipulación para justificar la contratación de Ramírez.

Finalmente, el ente acusador explicó que la medida de aseguramiento solicitada se fundamenta en la necesidad de evitar la obstrucción de la justicia y garantizar la comparecencia de los imputados. «…La medida resulta idónea para evitar que el riesgo se materialice, para evitar que se siga dilatando el proceso, que no comparezcan o que manipulen pruebas o testigos…», concluyó el fiscal, subrayando que la Fiscalía pidió una medida no privativa de la libertad para los implicados.

La diligencia, sin embargo, no concluyó en una sola sesión. El fiscal explicó que, tras la exposición del material probatorio y la solicitud de medida de aseguramiento por amenaza a testigos, la audiencia fue reprogramada. «…La audiencia se aplazó para mañana (septiembre 25) a las 11:00 de la mañana, luego de que uno de los abogados defensores solicitara el cambio de horario alegando compromisos académicos…», señaló el fiscal, precisando que la intervención de las partes se retomará en la nueva fecha.