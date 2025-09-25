“No entiendo bien el español”: alcalde de Tunja para no aceptar cargos

Tunja

En audiencia de imputación de cargos, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, decidió no aceptar los delitos que le formuló la Fiscalía por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. La decisión, según trascendió, estaría relacionada con sus dificultades para comprender plenamente el idioma español.

Durante la diligencia de imputación de cargos, el fiscal Óscar Díaz reveló la hoja de vida del mandatario, en la que figura como docente y traductor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Asimismo, recordó que en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) aparece registrada su experiencia académica y profesional en el país.

En el documento publicado por el propio Krasnov durante su campaña, el alcalde señala una sólida trayectoria académica: es doctor en Sociología Económica y Demografía de la Universidad Estatal de Volgogrado, con maestrías en Relaciones Internacionales, Sociología, Economía y Pedagogía en universidades de Saratov. Además, cursó especializaciones en Economía Campesina y en Comercio Mayorista y Exterior, y adelantó estudios de Economía en la Universidad Humboldt de Berlín.

El mandatario asegura dominar seis idiomas: ruso, alemán, inglés, serbocroata, polaco y español, calificando su manejo del español como “muy bueno”.